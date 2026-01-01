Важные изменения: эту банкноту изымают из обращения уже сейчас

Еще в 2019 году ЕЦБ принял решение изъять из обращения 500 евро. Этот процесс происходит до сих пор, осуществляется он постепенно. Сейчас эту банкноту использовать можно.

Почему 500 евро изымают из обращения?

500 евро решили изъять из обращения, поскольку именно эту купюру часто подделывали и использовали в незаконных мошеннических операциях, сообщает 24 Канал со ссылкой на Европейский центральный банк.

Заметим, что 500 евро и в дальнейшем будут сохранять свою стоимость. То есть, обмениваются они без комиссии.

Банкнота номиналом 500 евро, как и другие номиналы банкнот евро, всегда будет сохранять свою стоимость и может быть обменяна в национальных центральных банках Евросистемы в течение неограниченного периода времени,

– отмечает ЕЦБ.

Обратите внимание! 500 евро относятся к первой серии евро. Во вторую – эта банкнота не вошла.

Как сообщает Европейский центральный банк, сейчас есть две серии евро:

Первая серия включает номиналы: 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро. Она вошла в обращение 1 января 2002 года.

серия включает номиналы: 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро. Она вошла в обращение 1 января 2002 года. Вторая включает номиналы: 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро (эти банкноты выпускались с 2013 по 2019 годы).

Вторая серия, также известная как серия "Европа", была разработана для того, чтобы сделать банкноты евро более защищенными от подделок и долговечными. Это означает, что банкноты нужно будет заменять реже, чтобы минимизировать их влияние на окружающую среду и свести расходы к минимуму,

– указывал ЕЦБ.

Что еще стоит знать о евро сейчас?

Евровалюта должна свободно обмениваться в Украине. Трудности могут возникнуть только, если банкнота сильно повреждена. Понятие незначительно изношенная купюра было отменено еще в 2023 году. То есть, если купюра имеет небольшие повреждения, ее должны обменять.

Несколько сложнее обмен, если купюра имеет признаки значительного износа. В таком случае банкноту отдают на инкассо. Эта процедура проводится по тарифам финучреждения.

Важно! Если вам отказывают в обмене купюры, соответствующей установленным требованиям, вы имеете право обратиться в НБУ с жалобой.