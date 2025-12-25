Можно ли 500 евро обменять сейчас?
500 евро и в дальнейшем будут сохранять свою стоимость, сообщает 24 Канал со ссылкой на Европейский центральный банк.
Банкнота номиналом 500 евро, как и другие номиналы банкнот евро, всегда будет сохранять свою стоимость и может быть обменяна в национальных центральных банках Евросистемы в течение неограниченного периода времени,
– отмечает регулятор.
Заметим, что 500 евро были частью первой серии евро, вошедшей в обращение 1 января 2002 года. Во второй – этот номинал отсутствует.
Сейчас выпущены следующие серии евро, сообщает Европейский центральный банк:
- Первая включает номиналы: 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро.
- Вторая включает номиналы: 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро (эти банкноты выпускались с 2013 по 2019 годы).
Купюру 500 евро не включили во вторую серию, потому что именно эту банкноту чаще всего подделывали. Более того, ее использовали в незаконных мошеннических операциях.
Вторая серия, также известная как серия "Европа", была разработана для того, чтобы сделать банкноты евро более защищенными от подделок и долговечными. Это означает, что банкноты нужно будет заменять реже, чтобы минимизировать их влияние на окружающую среду и свести расходы к минимуму,
– указывал ЕЦБ.
Интересно! Название "Европа" возникло из-за того, что там изображен персонаж из греческой мифологии – принцесса Европы.
Что важно знать о валюте сейчас?
В Украине должна свободно обмениваться валюта, которая соответствует установленным образцам. В 2023 году было отменено понятие "незначительно изношенная банкнота". Это означает, что, если купюра имеет небольшие повреждения, ее должны свободно обменять.
Несколько сложнее ситуация с банкнотой, которая имеет признаки значительного износа. Такие купюры передают на инкассо. То есть, банк, которому вы доверяете средства, отдает их для обмена банку корреспонденту. Эта процедура осуществляется по тарифам финучреждения.