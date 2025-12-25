Можно ли 500 евро обменять сейчас?

500 евро и в дальнейшем будут сохранять свою стоимость, сообщает 24 Канал со ссылкой на Европейский центральный банк.

Банкнота номиналом 500 евро, как и другие номиналы банкнот евро, всегда будет сохранять свою стоимость и может быть обменяна в национальных центральных банках Евросистемы в течение неограниченного периода времени,

– отмечает регулятор.

Заметим, что 500 евро были частью первой серии евро, вошедшей в обращение 1 января 2002 года. Во второй – этот номинал отсутствует.

Сейчас выпущены следующие серии евро, сообщает Европейский центральный банк:

Первая включает номиналы: 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро.

Вторая включает номиналы: 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро (эти банкноты выпускались с 2013 по 2019 годы).

Купюру 500 евро не включили во вторую серию, потому что именно эту банкноту чаще всего подделывали. Более того, ее использовали в незаконных мошеннических операциях.

Вторая серия, также известная как серия "Европа", была разработана для того, чтобы сделать банкноты евро более защищенными от подделок и долговечными. Это означает, что банкноты нужно будет заменять реже, чтобы минимизировать их влияние на окружающую среду и свести расходы к минимуму,

– указывал ЕЦБ.

Интересно! Название "Европа" возникло из-за того, что там изображен персонаж из греческой мифологии – принцесса Европы.

Что важно знать о валюте сейчас?