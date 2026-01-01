Важливі зміни: цю банкноту вилучають з обігу уже зараз

Ще у 2019 році ЄЦБ ухвалив рішення вилучити з обігу 500 євро. Цей процес відбувається до тепер, здійснюється він поступово. Наразі цю банкноту використовувати можна.

Чому 500 євро вилучають з обігу?

500 євро вирішили вилучити з обігу, оскільки саме цю купюру часто підроблювали та використовували у незаконних шахрайських операціях, повідомляє 24 Канал з посиланням на Європейський центральний банк.

Зауважимо, що 500 євро і надалі зберігатимуть свою вартість. Тобто, обмінюються вони без комісії.

Банкнота номіналом 500 євро, як і інші номінали банкнот євро, завжди зберігатиме свою вартість і може бути обміняна в національних центральних банках Євросистеми протягом необмеженого періоду часу,

– зазначає ЄЦБ.

Зверніть увагу! 500 євро належать до першої серії євро. До другої – ця банкнота не увійшла.

Як повідомляє Європейський центральний банк, наразі є дві серії євро:

Перша серія включає номінали: 5, 10, 20, 50, 100, 200 та 500 євро. Вона увійшла в обіг 1 січня 2002 року.

Друга включає номінали: 5, 10, 20, 50, 100 та 200 євро (ці банкноти випускались з 2013 по 2019 роки).

Друга серія, також відома як серія "Європа", була розроблена для того, щоб зробити банкноти євро більш захищеними від підробок та довговічнішими. Це означає, що банкноти потрібно буде замінювати рідше, щоб мінімізувати їхній вплив на довкілля та звести витрати до мінімуму,

– вказував ЄЦБ.

Що ще варто знати про євро зараз?

Євровалюта має вільно обмінюватись в Україні. Труднощі можуть виникнути лише, якщо банкнота сильно пошкоджена. Поняття незначно зношена купюра було скасовано ще у 2023 році. Тобто, якщо купюра має невеликі пошкодження, її мають обміняти.

Дещо складніший обмін, якщо купюра має ознаки значного зношення. В такому випадку банкноту віддають на інкасо. Ця процедура проводиться за тарифами фінустанови.

Важливо! Якщо вам відмовляють в обміні купюри, що відповідає встановленим вимогам, ви маєте право звернутися в НБУ зі скаргою.