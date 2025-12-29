Дороже ли продаются доллары 2006 года?

Сейчас доллары 2006 года имеют такую же ценность, как и другие. То есть, купить их могут дороже только коллекционеры из-за определенных особенностей, сообщает 24 Канал.

На результат обмена влияет именно состояние купюры. Напомним, что в 2023 году было отменено понятие "незначительно изношенная банкнота", сообщает НБУ.

Все банкноты иностранной валюты, подлинность которых подтверждена с использованием счетчиков и детекторов, должны приниматься к обмену. Это исключает влияние "человеческого фактора" на определение степени изношенности банкноты,

– указал регулятор.

Это означает, что, если на таких банкнотах есть небольшие повреждения, они могут свободно обмениваться. Другое дело, когда на купюрах есть признаки значительного износа. Тогда процедура выглядит так:

вы отдаете сильно поврежденную банкноту в банк;

банк, которому вы передали средства, отдает их банку-корреспонденту для обмена, сообщает Нацбанк.

При инкассо вы получите не всю сумму. Ведь эта процедура происходит по тарифам финучреждения.

