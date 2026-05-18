С этой банкнотой евро могут возникнуть проблемы: будьте внимательны

Еще в 2019 году ЕЦБ принял решение о выводе из обращения 500 евро. Сейчас эта банкнота продолжает использоваться. Какие нюансы о 500 евро нужно знать, читайте дальше.

Что известно о купюре 500 евро?

Банкнота 500 евро была частью первой серии европейской валюты. Она вошла в обращение 1 января 2002 года, сообщает Европейский центральный банк.

Обратите внимание! Во вторую серию такая купюра уже не вошла.

Сейчас существует всего 2 серии евро. В них вошли такие номиналы:

Первая серия: 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро.

Вторая серия: 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро.

Заметим, вторая серия евро выпускалась с 2013 по 2019 годы. Она имеет более инновационные элементы защиты. Именно поэтому, купюры из второй серии более долговечны.

Могут ли украинцы использовать 500 евро при расчетах?

Несмотря на то, что банкноту 500 евро выводят из обращения, ее можно использовать при расчетах. Более того, ее разрешено обменять, сообщает Европейский центральный банк.

Банкнота номиналом 500 евро, как и другие номиналы банкнот евро, всегда будет сохранять свою стоимость и может быть обменяна в национальных центральных банках Европейской системы в течение неограниченного периода времени,

– сообщает ЕЦБ.

500 евро являются действующими платежным средством, поэтому эту банкноту разрешено обменивать и в Украине. В частности, этот вопрос регулирует НБУ.

Регулятор уточняет, что на результат обмена влияет состояние банкноты. Напомним, именно в 2023 году было отменено понятие: "незначительно изношенная купюра".

Все банкноты иностранной валюты, подлинность которых подтверждена с использованием счетчиков и детекторов, должны приниматься к обмену. Это исключает влияние "человеческого фактора" на определение степени изношенности банкноты,

– отмечает НБУ.

С купюрами, которые имеют признаки значительного износа ситуация несколько сложнее. Ведь их уже – отдают на инкассо. А это более сложная процедура и, к тому же она гораздо более длительная во времени.

Как осуществляется процедура инкассо?