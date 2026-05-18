Що відомо про купюру 500 євро?
Банкнота 500 євро була частиною першої серії європейської валюти. Вона увійшла в обіг 1 січня 2002 року, повідомляє Європейський центральний банк.
Читайте також Обмінники не хочуть приймати деякі долари – чи законно це та куди можна скаржитися
Зверніть увагу! У другу серію така купюра вже не увійшла.
Наразі існує всього 2 серії євро. У них увійшли такі номінали:Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
- Перша серія: 5, 10, 20, 50, 100, 200 та 500 євро.
- Друга серія: 5, 10, 20, 50, 100 та 200 євро.
Зауважимо, друга серія євро випускалася з 2013 по 2019 роки. Вона має більш інноваційні елементи захисту. Саме тому, купюри з другої серії більш довговічні.
Чи можуть українці використовувати 500 євро при розрахунках?
Попри те, що банкноту 500 євро виводять з обігу, її можна використовувати при розрахунках. Щобільше, її дозволено обміняти, повідомляє Європейський центральний банк.
Банкнота номіналом 500 євро, як і інші номінали банкнот євро, завжди зберігатиме свою вартість і може бути обміняна в національних центральних банках Європейської системи протягом необмеженого періоду часу,
– повідомляє ЄЦБ.
500 євро є чинними платіжним засобом, тому цю банкноту дозволено обмінювати й в Україні. Зокрема, це питання регулює НБУ.
Регулятор уточнює, що на результат обміну впиває стан банкноти. Нагадаємо, саме у 2023 році було скасовано поняття: "незначно зношена купюра".
Всі банкноти іноземної валюти, справжність яких підтверджена з використанням лічильників та детекторів, повинні прийматися до обміну. Це виключає вплив "людського фактора" на визначення ступеня зношеності банкноти,
– наголошує НБУ.
З купюрами, які мають ознаки значного зношення ситуація дещо складніша. Адже їх уже – віддають на інкасо. А це складніша процедура і, до того ж вона набагато більш тривала в часі.
Як здійснюється процедура інкасо?
Процедура інкасо передбачає, що ви здаєте гроші у банк. Потім кошти передаються іноземному банку-кореспонденту. І уже ця установа проводить обмін.
Інкасо відбувається з комісією. Тобто, ви отримаєте не всю суму, а з вирахуванням.
Довготривалість інкасо пояснюється саме складною логістикою. Особливо ця проблема актуальна зараз – під час війни.