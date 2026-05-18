Що відомо про купюру 500 євро?

Банкнота 500 євро була частиною першої серії європейської валюти. Вона увійшла в обіг 1 січня 2002 року, повідомляє Європейський центральний банк.

Зверніть увагу! У другу серію така купюра вже не увійшла.

Наразі існує всього 2 серії євро. У них увійшли такі номінали:

Перша серія: 5, 10, 20, 50, 100, 200 та 500 євро.

Друга серія: 5, 10, 20, 50, 100 та 200 євро.

Зауважимо, друга серія євро випускалася з 2013 по 2019 роки. Вона має більш інноваційні елементи захисту. Саме тому, купюри з другої серії більш довговічні.

Чи можуть українці використовувати 500 євро при розрахунках?

Попри те, що банкноту 500 євро виводять з обігу, її можна використовувати при розрахунках. Щобільше, її дозволено обміняти, повідомляє Європейський центральний банк.

Банкнота номіналом 500 євро, як і інші номінали банкнот євро, завжди зберігатиме свою вартість і може бути обміняна в національних центральних банках Європейської системи протягом необмеженого періоду часу,

– повідомляє ЄЦБ.

500 євро є чинними платіжним засобом, тому цю банкноту дозволено обмінювати й в Україні. Зокрема, це питання регулює НБУ.

Регулятор уточнює, що на результат обміну впиває стан банкноти. Нагадаємо, саме у 2023 році було скасовано поняття: "незначно зношена купюра".

Всі банкноти іноземної валюти, справжність яких підтверджена з використанням лічильників та детекторів, повинні прийматися до обміну. Це виключає вплив "людського фактора" на визначення ступеня зношеності банкноти,

– наголошує НБУ.

З купюрами, які мають ознаки значного зношення ситуація дещо складніша. Адже їх уже – віддають на інкасо. А це складніша процедура і, до того ж вона набагато більш тривала в часі.

Як здійснюється процедура інкасо?