19 февраля, 18:47
Существует ли купюра 500 евро сейчас

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • Купюра 500 евро остается действующей и может быть использована и обменяна.
  • 500 евро входили только в первую серию евро, вторая серия, известна как серия "Европа", включает номиналы 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро.

Купюра 500 евро существует. Более того, ее можно использовать сейчас, она считается действующей. Путаница может возникать из-за того, что эту банкноту выводят из обращения.

Почему 500 евро выводят из обращения?

500 евро изымают из обращения из-за того, что именно эту банкноту часто подделывали и использовали во время мошеннических операций, сообщает Европейский центральный банк.

Важно! Решение о выводе 500 евро из обращения ЕЦБ принял еще 2019 году.

Сейчас 500 евро можно свободно использовать. К тому же эту купюру разрешено обменивать.

Банкнота номиналом 500 евро, как и другие номиналы банкнот евро, всегда будет сохранять свою стоимость и может быть обменяна в национальных центральных банках Евросистемы в течение неограниченного периода времени,
– указывает ЕЦБ.

Заметим, что 500 евро входили только в первую серию евро. Во вторую такая купюра не была включена, сообщает ЕЦБ.

Сейчас существует всего две серии евро:

  • Первая серия – туда входят номиналы 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро. Она вошла в обращение 1 января 2002 года.
  • Вторая серия – 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро. Банкноты из этой серии выпускали с 2013 по 2019 годы.

Интересно, что вторая серия получила название "Европа". К тому же эти банкноты имеют инновационные элементы защиты.

Вторая серия, также известная как серия "Европа", была разработана для того, чтобы сделать банкноты евро более защищенными от подделок и долговечными. Это означает, что банкноты нужно будет заменять реже, чтобы минимизировать их влияние на окружающую среду и свести расходы к минимуму,
– сообщал ЕЦБ.

Важно! Название "Европа" эти банкноты получили из-за дизайна. Ведь там изображен мифический персонаж – принцесса Европы.

Какие нюансы, относительно обмена валюты в Украине нужно знать?

  • В 2023 году НБУ отменило понятие купюра с признаками незначительного износа. То есть, эта валюта подлежит свободному обмену. Таким образом регулятор стремился упростить процесс проверки купюр.

  • Если валюта имеет признаки значительного износа, ее отдают на инкассо. Эта процедура происходит по тарифам финучреждения. Заметим, что этот процесс может быть довольно длительным во времени.