Существует ли купюра 500 евро сейчас

Купюра 500 евро существует. Более того, ее можно использовать сейчас, она считается действующей. Путаница может возникать из-за того, что эту банкноту выводят из обращения.

Почему 500 евро выводят из обращения?

500 евро изымают из обращения из-за того, что именно эту банкноту часто подделывали и использовали во время мошеннических операций, сообщает Европейский центральный банк.

Важно! Решение о выводе 500 евро из обращения ЕЦБ принял еще 2019 году.

Сейчас 500 евро можно свободно использовать. К тому же эту купюру разрешено обменивать.

Банкнота номиналом 500 евро, как и другие номиналы банкнот евро, всегда будет сохранять свою стоимость и может быть обменяна в национальных центральных банках Евросистемы в течение неограниченного периода времени,

– указывает ЕЦБ.

Заметим, что 500 евро входили только в первую серию евро. Во вторую такая купюра не была включена, сообщает ЕЦБ.

Сейчас существует всего две серии евро:

Первая серия – туда входят номиналы 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро. Она вошла в обращение 1 января 2002 года.

Вторая серия – 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро. Банкноты из этой серии выпускали с 2013 по 2019 годы.

Интересно, что вторая серия получила название "Европа". К тому же эти банкноты имеют инновационные элементы защиты.

Вторая серия, также известная как серия "Европа", была разработана для того, чтобы сделать банкноты евро более защищенными от подделок и долговечными. Это означает, что банкноты нужно будет заменять реже, чтобы минимизировать их влияние на окружающую среду и свести расходы к минимуму,

– сообщал ЕЦБ.

Важно! Название "Европа" эти банкноты получили из-за дизайна. Ведь там изображен мифический персонаж – принцесса Европы.

Какие нюансы, относительно обмена валюты в Украине нужно знать?