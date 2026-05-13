Именно эти 50 копеек смогли продать за 20 тысяч: как выглядит такая монета

Монета 50 копеек 1994 года может принести значительные средства. Речь идет об эксклюзивных экземплярах, имеющих определенные особенности. В частности, разного рода брак.

Какие 50 копеек стоят дорого в 2026 году?

Самой дорогой при реализации считается разновидность таких копеек – 1.2АЕс, сообщает ресурс "Монеты-ягодки".

В чем его особенности:

средний гурт, 8 насечек;

сделаны небольшие отверстия в нижней части трезубца;

хвостик не примыкает к ягоде в гроздьях под номерами: 1, 7 и 8.



Как выглядят 50 копеек, которые можно дорого продать / изображение ресурса "Монеты-ягодки"

Ценность этой монеты, в частности, формируется редкостью. Сейчас известно о нахождении не более 10 экземпляров такой разновидности.

Интересно! По мнению нумизматов, эта монета не в обращении. В то же время владельцы таких редких экземпляров утверждают обратное. Ведь они уверяют, что свою монету зашли именно в обращении.

Заметим, разновидность этой монеты похожа на 1.2АЕк. Однако у этого варианта крупный гурт и 7 насечек. В то же время 1.2АЕк не является ценной.



Где находятся насечки на более дорогих монетах / изображение ресурса "Монеты-ягодки"

Конечная стоимость 1.2АЕс зависит от состояния этой монеты. В среднем она предлагается за 6 000 – 14 000 гривен. В то же время, в 2022 году разновидность 1.2АЕс была продана за 20 000 гривен на аукционе, говорится на сайте Violity.

Вероятно, такая высокая цена объясняется не только редкостью. Важную роль сыграло именно хорошее состояние монеты.

За сколько можно продать другие разновидности 50 копеек?