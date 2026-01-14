Можно ли использовать 10 копеек сейчас?

Сейчас 10 копеек можно использовать для расчетов. То есть, эта копейка действующая, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Вывод происходит, когда эта копейка попадает в банк. Например, в результате инкассации. Фактически, после этого она просто не возвращается из кассы.

Сейчас в наличном обращении в целом находится примерно 5,5 миллиарда штук разменных монет:

1,4 миллиарда из них имеют номинал – 50 копеек;

а 4,1 миллиарда – 10 копеек.

Если на разменные монеты номиналом 50 копеек сохраняется устойчивый спрос, в частности со стороны сферы торговли, то монеты номиналом 10 копеек прекратили играть существенную роль в наличных расчетах за товары и услуги,

– указал регулятор.

Как рассчитываться, если нет 10 копеек?

Регулятор определил правила округления. Именно их применяют, когда происходят расчеты, сообщает Нацбанк.

Во время безналичных расчетов округление не будет осуществляться, как это происходит и во время округления до сумм, кратных 10 копейкам, что сейчас действуют в Украине с 2018 года,

– указал регулятор.



Как правильно округлять сумму в чеке, если нет некоторых копеек / Инфографика НБУ

Какие еще деньги в Украине выводят из обращения?