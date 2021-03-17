Считается, что для того, чтобы зарабатывать хорошие деньги, нужно обязательно иметь высшее образование. Однако это не всегда так.

Сегодня есть немало людей, которые достигли финансового благополучия без высшего образования. Это в частности:

основатель корпорации Virgin Group и обладатель состояния в 5,1 миллиарда долларов Ричард Брэнсон ;

; всемирно известный американский промышленник Генри Форд ;

; первый долларовый миллиардер в истории человечества Джон Рокфеллер ;

; основатель компании Apple Стив Джобс.

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Даже те, кто получил высшее образование, часто признают, что его получения не имеет большого смысла. Например, Уоррен Баффет, состояние которого Bloomberg оценивает более чем в 97 миллиардов долларов, говорит, что лучшее образование, которое можно получить, – это инвестиции в себя. И здесь речь идет не о колледже или университете.

В современном мире достаточно просто стать финансово-независимым, не обладая дипломом об окончании высшего образования. В материале Финансов 24 мы выбрали несколько профессий, которые не требуют высшего образования, но при этом могут привести вас к финансовому успеху.

Видеоблогер

Лишь совсем недавно профессия видеоблогера стала популярной и уже может принести большие деньги. Для того чтобы стать блогером с миллионной аудиторией, не нужно учиться в университете и иметь диплом о высшем образовании.



Профессия видеоблогер подходит не каждому / Unsplash

Работа, которая, на первый взгляд, кажется скорее отдыхом, на самом деле требует много усилий, времени и таланта. Нужно понимать потребности аудитории и создавать популярный (и все время актуален) контент, который привлечет читателей и зрителей. Кроме того, никто не отменял расходов на рекламу, продвижение или дорогу специальную технику.

Риелтор

Работа риелтора может быть очень высокооплачиваемой. Она также не требует высшего образования и зависит от таланта и трудолюбия. И все же для того, чтобы начать работать риелтором, придется пройти курсы, потому что нужно понимать нюансы рынка недвижимости, знать некоторые юридические моменты и тому подобное.



Риелторы зарабатывают много, но нестабильно / Pexels

Кроме того, заработок нестабильный – все зависит от активности и количества сделок, которые удастся заключить. Конечно же нужно также иметь соответствующие личные качества: стрессоустойчивость, коммуникабельность, способность сглаживать противоречия. Чаще всего риелтор должен обладать и качествами хорошего психолога для того, чтобы соглашение все же состоялась, и это произошло в максимально короткие сроки.

Бьюти-мастер

В том случае, если вы хотите начать работу в сфере красоты – стать мастером маникюра, специалистом по наращиванию ресниц, специалистом по перманентному макияжу – вам не нужно иметь диплом о высшем образовании. Достаточно пройти краткосрочные профессиональные курсы.



Бьюти-Мастре стали востребованными на рынке, но конкуренция растет / Unsplash

Успех в этом деле будет зависеть в основном только от ваших личных качеств, от интенсивности работы и от того, как много клиентов вам удастся привлечь.

Фотограф

Это еще одна сфера деятельности, которая не требует высшего образования. Но стоит помнить о том, что конкуренция в ней достаточно высока. Кроме того, понадобится довольно дорогие приобретения такие, как профессиональная фотоаппаратура, а также расходы на фотостудию и ряд других расходов.



Образования для фотографа не надо, но знания и дорогая техника нужны / Unsplash

Вам придется в совершенстве овладеть программами-фоторедакторами, чтобы качественно обрабатывать фотографии. Но главное это любить то, чем вы занимаетесь, и быть готовым посвятить своей работе много времени и сил, а также постоянно совершенствовать свои навыки.

Трейдер

Ну и, наконец, иметь большие заработки, не имея высшего образования, можно, занимаясь торговлей на финансовых рынках – трейдингом. Достаточно научиться основам совершения сделок, пройдя краткосрочные курсы.

Такие курсы можно пройти, например, в Международной академии биржевой торговли, официальном партнере Forex Club. Академия имеет более чем 20-летнюю историю и позволяет получить практические знания и навыки для успешной торговли на финансовом рынке.

Чтобы эффективно управлять своим капиталом важно выбрать торговую платформу, которая позволит вам успешно торговать на финансовых рынках. Одной из таких платформ является Libertex от Forex Club. В этой торговой платформе в режиме одного окна доступны более 250 наиболее прибыльных финансовых инструментов:

валюты и криптовалюты;

акции известных мировых компаний;

фондовые индексы;

энергоносители;

сельскохозяйственные товары;

золото, серебро и другие металлы.



Libertex доступен в любом месте и в любое время / Forex Club

Платформа доступна в виде веб-приложения, а также приложений для операционных систем iOS и Android, а это значит, что успешно торговать на финансовом рынке можно в любом месте, где есть интернет, и практически с любого устройства.

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Осуществлять операции в Libertex просто.

Для этого достаточно открыть и пополнить счет, выбрать соответствующий финансовый инструмент, определиться с суммой и направлением сделки. После этого вам останется только нажать кнопку "в рост" или "в снижение", в зависимости от того, какую динамику вы ожидаете от инструмента.

Спрогнозировать направление движения котировок вам помогут встроенные в Libertex инструменты технического анализа и лента финансовых новостей.

Если вы не хотите самостоятельно анализировать финансовый рынок, вы всегда можете обратиться к специалистам Forex Club. Эксперты с многолетним опытом успешных инвестиций всегда готовы помочь с выбором финансового инструмента для инвестиций и подсказать, как правильно совершать сделки.