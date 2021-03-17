Вважається, що для того, щоб заробляти хороші гроші, потрібно обов'язково мати вищу освіту. Однак це не завжди так.

Сьогодні є чимало людей, які досягли фінансового благополуччя без вищої освіти. Це зокрема:

засновник корпорації Virgin Group і володар статку в 5,1 мільярда доларів Річард Бренсон ;

; всесвітньо відомий американський промисловець Генрі Форд ;

; перший доларовий мільярдер в історії людства Джон Рокфеллер ;

; засновник компанії Apple Стів Джобс.

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Навіть ті, хто здобув вищу освіту, часто визнають, що її здобуття не має великого сенсу. Наприклад, Уоррен Баффет, статки якого Bloomberg оцінює більш ніж в 97 мільярдів доларів, говорить, що найкраща освіта, яку ви можете отримати, – це інвестиції в себе. І тут йдеться не про коледжі чи університети.

У сучасному світі досить просто стати фінансово-незалежним, не володіючи дипломом про закінчення вищої освіти. У матеріалі Фінансів 24, ми вибрали кілька професій, які не вимагають вищої освіти, але при цьому можуть привести вас до фінансового успіху.

Відеоблогер

Лише зовсім недавно професія відеоблогера стала популярною і вже може принести великі гроші. Для того, щоб стати блогером з мільйонною аудиторією, не потрібно вчитися в університеті і мати диплом про вищу освіти.



Професія відеоблогера підходить не кожному / Unsplash

Робота, яка, на перший погляд, здається радше відпочинком, насправді вимагає багато зусиль, часу і таланту. Потрібно розуміти потреби аудиторії та створювати популярний (і весь час актуальний) контент, який приверне читачів і глядачів. Крім того, ніхто не скасовував витрат на рекламу, просування чи дорогу спеціальну техніку.

Рієлтор

Робота рієлтора може бути дуже високооплачуваною. Вона також не потребує вищої освіти та залежить від таланту та працьовитості. І все ж для того, щоб почати працювати рієлтором, доведеться пройти курси, тому що потрібно розуміти нюанси ринку нерухомості, знати деякі юридичні моменти тощо.

Рієлтори заробляють багато, але нестабільно / Pexels

Крім того, заробіток нестабільний – все залежить від активності та кількості угод, які вдасться укласти. Звісно ж потрібно також мати відповідні особисті якості: стресостійкість, комунікабельність, здатність згладжувати протиріччя. Найчастіше рієлтор повинен володіти і якостями хорошого психолога для того, щоб угода все-таки відбулася, і це сталося в максимально короткі терміни.

Б'юті-майстер

У тому випадку, якщо ви хочете почати роботу у сфері краси – стати майстром манікюру, фахівцем з нарощування вій, фахівцем з перманентного макіяжу – вам не потрібно мати диплом про вищу освіту. Досить пройти короткострокові професійні курси.



Б'юті-мастри стали затребуваними на ринку, але конкуренція росте / Unsplash

Успіх у цій справі буде залежати в основному тільки від ваших особистих якостей, від інтенсивності роботи й від того, як багато клієнтів вам вдасться залучити.

Фотограф

Це ще одна сфера діяльності, яка не вимагає вищої освіти. Але варто пам'ятати про те, що конкуренція в ній досить висока. Крім того, знадобиться досить дорогі придбання такі, як професійна фотоапаратура, а також витрати на фотостудію і ряд інших витрат.



Освіти для фотографа не треба, але знання і дорога техніка потрібні / Unsplash

Вам також доведеться досконало оволодіти програмами-фоторедакторами, щоб якісно обробляти фотографії. Але головне це любити те, чим ви займаєтеся, і бути готовим присвятити своїй роботі багато часу і сил, а також постійно вдосконалювати свої навички.

Трейдер

Ну і, нарешті, мати великі заробітки, не маючи вищої освіти, можна, займаючись торгівлею на фінансових ринках – трейдингом. Досить навчитися основам здійснення угод, пройшовши короткострокові курси.

Такі курси можна пройти, наприклад, в Міжнародній академії біржової торгівлі, офіційному партнері Forex Club. Академія має більш ніж 20-річну історію і дозволяє отримати практичні знання та навички, для успішної торгівлі на фінансовому ринку.

Щоб ефективно управляти своїм капіталом важливо вибрати торговельну платформу, яка дозволить вам успішно торгувати на фінансових ринках. Однією з таких платформ є Libertex від Forex Club. У цій торговій платформі в режимі одного вікна доступні більш як 250 найбільш прибуткових фінансових інструментів:

валюти і криптовалюти;

акції відомих світових компаній;

фондові індекси;

енергоносії;

сільськогосподарські товари;

золото, срібло та інші метали.



Libertex доступний будь-де та будь-коли / Forex Club

Платформа доступна у вигляді вебдодатку, а також додатків для операційних систем iOS і Android, а це значить, що успішно торгувати на фінансовому ринку можна в будь-якому місці, де є інтернет, і практично з будь-якого пристрою.

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Здійснювати операції в Libertex просто.

Для цього достатньо відкрити і поповнити рахунок, вибрати відповідний фінансовий інструмент, визначитися з сумою і напрямком угоди. Після цього вам залишиться тільки натиснути кнопку "в ріст" або "в зниження", в залежності від того, яку динаміку ви очікуєте від інструменту.

Спрогнозувати напрямок руху котирувань вам допоможуть вбудовані в Libertex інструменти технічного аналізу і стрічка фінансових новин.

Якщо ви не хочете самостійно аналізувати фінансовий ринок, ви завжди можете звернутися до фахівців Forex Club. Експерти з багаторічним досвідом успішних інвестицій завжди готові допомогти з вибором фінансового інструменту для інвестицій і підказати, як правильно здійснювати операції.