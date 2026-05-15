300 долларов в гривнах: сколько это после падения курса валюты
- 15 мая официальный курс доллара составляет 43,96 гривны, сообщает НБУ.
- В обменниках курс покупки составляет 43,90, а продажи 43,97 гривны за доллар США.
Доллар несколько снизился. В целом ситуация на валютном рынке предсказуемая и стабильная. Резких колебаний не ожидается и на следующей неделе.
Какой курс доллара 15 мая?
15 мая официальный курс доллара – 43,96 гривны, сообщает НБУ.
В банке средний курс доллара, по данным издания "Минфин", сейчас такой:
- покупка – 43,75 гривны за доллар США;
- продажа – 44,25 гривны за доллар США.
А в обменниках ситуация с курсом такая:
- покупка – 43,90 гривны за доллар США;
- продажа – 43,97 гривны за доллар США.
В течение следующей недели ситуация на валютном рынке не претерпит весомых изменений. Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии 24 Каналу отмечает, что стабильность ситуации обеспечивает предсказуемость событий на рынке.
По-прежнему Нацбанк будет активным участником курсообразования, всячески снижая или приглушая потенциальный рост спроса. Так что, курсовые показатели будут оставаться на прогнозируемом уровне, без сенсационных взлетов/падений.
Если опираться на прогноз Лесового, на наличном рынке валюта ожидается в пределах 43,75 – 44,35 гривны за доллар.
Сколько гривен надо, чтобы купить 500 долларов сейчас?
- Для приобретения 500 долларов в банке сегодня необходимо примерно – 22 125 гривен.
- А для покупки 500 долларов в обменнике необходимо уже ориентировочно – 21 985 гривен.
Сколько гривен можно получить, если сдать 500 долларов?
- Если сдать 500 долларов в банке, можно получить ориентировочно – 21 875 гривен.
- При сдаче 500 долларов в обменнике уже примерно – 21 950 гривен.
Что нужно знать об обмене долларов сейчас?
На результат обмена долларов влияет их состояние. Если купюры имеют незначительные повреждения, процедура происходит стандартно.
Получить меньше при обмене долларов возможно, если купюра имеет сильные повреждения. Ведь такую валюту отдаются инкассо. А эта процедура происходит с комиссией.