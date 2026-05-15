Який курс долара 15 травня?
15 травня офіційний курс долара – 43,96 гривні, повідомляє НБУ.
У банку середній курс долара, за даними видання "Мінфін", наразі такий:
- купівля – 43,75 гривні за долар США;
- продаж – 44,25 гривні за долар США.
А в обмінниках ситуація з курсом така:
- купівля – 43,90 гривні за долар США;
- продаж – 43,97 гривні за долар США.
Протягом наступного тижня ситуація на валютному ринку не зазнає вагомих змін. Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий в коментарі 24 Каналу зауважує, що стабільність ситуації забезпечує передбачуваність подій на ринку.
Як і раніше Нацбанк буде активним учасником курсоутворення, всіляко знижуючи чи притишуючи потенційне зростання попиту. Отже, курсові показники залишатимуться на прогнозованому рівні, без сенсаційних злетів / падінь.
Якщо спиратися на прогноз Лєсового, на готівковому ринку валюта очікується в межах 43,75 – 44,35 гривні за долар.
Скільки гривень треба, аби купити 500 доларів зараз?
- Для придбання 500 доларів у банку сьогодні необхідно приблизно – 22 125 гривень.
- А для покупки 500 доларів в обміннику необхідно уже орієнтовно – 21 985 гривень.
Скільки гривень можна отримати, якщо здати 500 доларів?
- Якщо здати 500 доларів у банку, можна отримати орієнтовно – 21 875 гривень.
- При здачі 500 доларів в обміннику уже приблизно – 21 950 гривень.
Що потрібно знати про обмін доларів зараз?
На результат обміну доларів впливає їх стан. Якщо купюри мають незначні пошкодження, процедура відбувається стандартно.
Отримати менше при обміні доларів можливо, якщо купюра має сильні пошкодження. Адже таку валюту віддаються інкасо. А ця процедура відбувається з комісією.