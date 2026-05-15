Який курс долара 15 травня?

15 травня офіційний курс долара – 43,96 гривні, повідомляє НБУ.

Читайте також Долар подорожчає з нового тижня – який офіційний курс встановили на 18 травня

У банку середній курс долара, за даними видання "Мінфін", наразі такий:

купівля – 43,75 гривні за долар США;

продаж – 44,25 гривні за долар США.

А в обмінниках ситуація з курсом така:

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

купівля – 43,90 гривні за долар США;

продаж – 43,97 гривні за долар США.

Протягом наступного тижня ситуація на валютному ринку не зазнає вагомих змін. Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий в коментарі 24 Каналу зауважує, що стабільність ситуації забезпечує передбачуваність подій на ринку.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Як і раніше Нацбанк буде активним учасником курсоутворення, всіляко знижуючи чи притишуючи потенційне зростання попиту. Отже, курсові показники залишатимуться на прогнозованому рівні, без сенсаційних злетів / падінь.

Якщо спиратися на прогноз Лєсового, на готівковому ринку валюта очікується в межах 43,75 – 44,35 гривні за долар.

Скільки гривень треба, аби купити 500 доларів зараз?

Для придбання 500 доларів у банку сьогодні необхідно приблизно – 22 125 гривень.

А для покупки 500 доларів в обміннику необхідно уже орієнтовно – 21 985 гривень.

Скільки гривень можна отримати, якщо здати 500 доларів?

Якщо здати 500 доларів у банку, можна отримати орієнтовно – 21 875 гривень.

При здачі 500 доларів в обміннику уже приблизно – 21 950 гривень.

Що потрібно знати про обмін доларів зараз?