За сколько сегодня можно купить 200 евро
- Средний курс евро в банках: покупка – 50,40 грн/евро; продажа – 51,15 грн/евро.
- Обмен 200 евро в банке дает примерно 10 080 грн, а в обменнике – примерно 10 196 грн.
Евро ощутимо упал, относительно доллара. Такие изменения возникли на фоне укрепления американской валюты. В то же время в паре евро/гривна колебания не такие весомые, но ощутимые.
Какой курс евро в Украине сейчас?
По состоянию на 6 марта, официальный курс евро – 50,90 гривен, сообщает НБУ.
Средний курс евро в банках, как сообщает издание "Минфин", сегодня такой:
- покупка – 50,40 гривны за евро;
- продажа – 51,15 гривны за евро.
В обменниках ситуация такая:
- покупка – 50,98 гривны за евро;
- продажа – 51,25 гривны за евро.
Какую сумму можно получить, если сдать 200 евро?
- если обменивать 200 евро в банке, можно получить ориентировочно – 10 080 гривен;
- в обменнике за 200 евро сегодня можно выручить примерно – 10 196 гривен.
Сколько гривен надо, чтобы купить сейчас 200 евро?
- 6 марта в банке 200 евро можно купить за примерно – 10 230 гривен;
- в обменнике приобрести 200 евро можно за почти – 10 250 гривен.
Что важно знать о евро сейчас?
ЕЦБ продолжает вывод из обращения банкноты номиналом 500 евро. Сейчас она действующая и может свободно использоваться. Решение вывести 500 евро из обращения было принято на основе того, что именно эту купюру часто подделывали и использовали при мошеннических операциях.
Сейчас существует две серии евро. Номинал 500 евро был включен в первую. Во второй – его нет.
Интересно! Вторая серия евро получила название "Европа" из-за дизайна.