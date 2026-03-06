За сколько сегодня можно купить 200 евро

ЕЦБ продолжает вывод из обращения банкноты номиналом 500 евро. Сейчас она действующая и может свободно использоваться. Решение вывести 500 евро из обращения было принято на основе того, что именно эту купюру часто подделывали и использовали при мошеннических операциях.