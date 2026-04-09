200 долларов: это сколько в гривнах после подорожания валюты

Курс доллара остается стабильным. Происходят лишь небольшие колебания, которые почти неощутимы. В то же время перед выходными валюта несколько подскочила.

Як изменился курс доллара 9 апреля 2026 года? Официальный курс доллара, по состоянию на 9 апреля составляет – 43,3792 гривны, сообщает НБУ. Как указывает издание "Минфин", средний курс доллара в банках, сейчас такой: покупка – 43,24 гривны за доллар США;

продажа – 43,73 гривны за доллар США. В обменниках ситуация следующая: покупка – 43,45 гривны за доллар США;

продажа – 43,55 гривны за доллар США. Если обменять 200 долларов сколько сегодня можно получить? при обмене 200 долларов в банке, можно получить ориентировочно – 8 648 гривен;

в обменнике при обмене 200 долларов удастся выручить примерно – 8 690 гривен. За сколько сейчас можно купить 200 долларов? чтобы купить 200 долларов в банке сейчас необходимо иметь ориентировочно – 8 746 гривен;

для приобретения 200 долларов в обменнике необходимо уже почти – 8 710 гривен. Что еще важно знать о курсе доллара перед Пасхой? Ситуация на валютном рынке будет оставаться стабильной. Банкир Глобус Банка Тарас Лесовой указывает, что резких изменений не будет. На колебания, по его словам, могут повлиять общая мировая ситуация, цены на топливо и повышение ажиотажа перед Пасхой.

В Украине продолжает действовать режим управляемой гибкости. То есть, НБУ мягко контролирует ситуацию на валютном рынке. В частности, это происходит через своевременные валютные интервенции.