Эти пенсионеры могут иметь 2 пенсии сразу: об этом не говорят

Часть украинских пенсионеров имеет право получать две пенсии одновременно. Речь идет именно о людях с инвалидностью. В то же время такая опция доступна им не всегда.

Кто может иметь 2 пенсии одновременно?

Согласно нынешнему украинскому законодательству, человек может получать только одну пенсию, сообщает издание "УНИАН".

Обратите внимание! Сейчас украинцам доступны: пенсия по возрасту, по инвалидности или потере кормильца.

Исключением из этого являются только те лица, которые имеют инвалидность с детства. Дело в том, что они имеют право на специальную социальную помощь.

Сергей Коробкин Независимый консультант по вопросам пенсионного обеспечения Им (людям с инвалидностью с детства – 24 Канал) могут начислить и государственную социальную помощь по состоянию здоровья в органах соцзащиты, и пенсию по потере кормильца в Пенсионном фонде. Это возможно даже если человек уже взрослый, но недееспособен, и у него умирает кто-то из родителей или муж-жена, которые отвечали за уход.

Заметим, что размер пенсии по инвалидности, в этом случае, зависит от прожиточного минимума, сообщает Дия. Соотношение в 2026 году не изменилось, оно и в дальнейшем зависит от назначенной группы:

100% от прожиточного минимума предоставляется – лицам с инвалидностью I группы;

90% от прожиточного минимума – лицам с инвалидностью II группы;

50% от прожиточного минимума – лицам с инвалидностью III группы.

Лицам с инвалидностью с детства, которые находятся на полном государственном содержании, выплачивается 25% назначенного размера государственной социальной помощи. Остальные 75% выплачиваются заведению, где находится человек, по его личному письменному заявлению или заявлению его законного представителя,

– отмечается в сообщении.

Что важно знать лицам, которые имеют инвалидность с детства?