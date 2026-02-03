Укр Рус
3 февраля, 23:56
3

Эти пенсионеры могут иметь 2 пенсии сразу: об этом не говорят

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • Люди с инвалидностью с детства могут получать две пенсии одновременно.
  • Размер пенсии по инвалидности с детства зависит от группы инвалидности и прожиточного минимума.

Часть украинских пенсионеров имеет право получать две пенсии одновременно. Речь идет именно о людях с инвалидностью. В то же время такая опция доступна им не всегда.

Кто может иметь 2 пенсии одновременно?

Согласно нынешнему украинскому законодательству, человек может получать только одну пенсию, сообщает издание "УНИАН".

Обратите внимание! Сейчас украинцам доступны: пенсия по возрасту, по инвалидности или потере кормильца.

Исключением из этого являются только те лица, которые имеют инвалидность с детства. Дело в том, что они имеют право на специальную социальную помощь.

 

Сергей Коробкин

Независимый консультант по вопросам пенсионного обеспечения

Им (людям с инвалидностью с детства – 24 Канал) могут начислить и государственную социальную помощь по состоянию здоровья в органах соцзащиты, и пенсию по потере кормильца в Пенсионном фонде. Это возможно даже если человек уже взрослый, но недееспособен, и у него умирает кто-то из родителей или муж-жена, которые отвечали за уход.

Заметим, что размер пенсии по инвалидности, в этом случае, зависит от прожиточного минимума, сообщает Дия. Соотношение в 2026 году не изменилось, оно и в дальнейшем зависит от назначенной группы:

  • 100% от прожиточного минимума предоставляется – лицам с инвалидностью I группы;
  • 90% от прожиточного минимума – лицам с инвалидностью II группы;
  • 50% от прожиточного минимума – лицам с инвалидностью III группы.

Лицам с инвалидностью с детства, которые находятся на полном государственном содержании, выплачивается 25% назначенного размера государственной социальной помощи. Остальные 75% выплачиваются заведению, где находится человек, по его личному письменному заявлению или заявлению его законного представителя, 
– отмечается в сообщении.

Что важно знать лицам, которые имеют инвалидность с детства?

  • Выплаты лицам с инвалидностью с детства имеют свои особенности назначения. Например, такая пенсия предоставляется на все время инвалидности.

  • Получить такую пенсию могут не только украинцы. Также на нее имеют право иностранцы и лица без гражданства со статусом беженцев в Украине.