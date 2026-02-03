Хто може мати 2 пенсії одночасно?
За теперішнім українським законодавством, людина може отримувати лише одну пенсію, повідомляє видання "УНІАН".
Читайте також Трамп про все домовився: що відбувається з цінами на нафту зараз
Зверніть увагу! Наразі українцям доступні: пенсія за віком, по інвалідності чи втраті годувальника.
Виключенням з цього є лише ті особи, які мають інвалідність з дитинства. Річ у тім, що вони мають право на спеціальну соціальну допомогу.
Їм (людям з інвалідністю з дитинства – 24 Канал) можуть нарахувати і державну соціальну допомогу через стан здоров'я у органах соцзахисту, і пенсію по втраті годувальника у Пенсійному фонді. Це можливо навіть якщо людина вже доросла, але недієздатна, і в неї помирає хтось з батьків чи чоловік-дружина, які відповідали за догляд.
Зауважимо, що розмір пенсії по інвалідності, в цьому випадку, залежить від прожиткового мінімуму, повідомляє Дія. Співвідношення у 2026 році не змінилось, воно і надалі залежить від призначеної групи:
- 100% від прожиткового мінімуму надається – особам з інвалідністю I групи;
- 90% від прожиткового мінімуму – особам з інвалідністю II групи;
- 50% від прожиткового мінімуму – особам з інвалідністю III групи.
Особам з інвалідністю з дитинства, які перебувають на повному державному утриманні, виплачується 25% призначеного розміру державної соціальної допомоги. Інші 75% виплачуються закладу, де перебуває людина, за її особистою письмовою заявою або заявою його законного представника,
– зазначається у повідомленні.
Що важливо знати особам, які мають інвалідність з дитинства?
Виплати особам з інвалідністю з дитинства мають свої особливості призначення. Така пенсія надається на весь час інвалідності.
Отримати таку пенсію можуть не тільки українці. Також на неї мають право іноземці та особи без громадянства зі статусом біженців в Україні.