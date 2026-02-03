Хто може мати 2 пенсії одночасно?

За теперішнім українським законодавством, людина може отримувати лише одну пенсію, повідомляє видання "УНІАН".

Читайте також Трамп про все домовився: що відбувається з цінами на нафту зараз

Зверніть увагу! Наразі українцям доступні: пенсія за віком, по інвалідності чи втраті годувальника.

Виключенням з цього є лише ті особи, які мають інвалідність з дитинства. Річ у тім, що вони мають право на спеціальну соціальну допомогу.

Сергій Коробкін Незалежний консультант з питань пенсійного забезпечення Їм (людям з інвалідністю з дитинства – 24 Канал) можуть нарахувати і державну соціальну допомогу через стан здоров'я у органах соцзахисту, і пенсію по втраті годувальника у Пенсійному фонді. Це можливо навіть якщо людина вже доросла, але недієздатна, і в неї помирає хтось з батьків чи чоловік-дружина, які відповідали за догляд.

Зауважимо, що розмір пенсії по інвалідності, в цьому випадку, залежить від прожиткового мінімуму, повідомляє Дія. Співвідношення у 2026 році не змінилось, воно і надалі залежить від призначеної групи:

100% від прожиткового мінімуму надається – особам з інвалідністю I групи;

90% від прожиткового мінімуму – особам з інвалідністю II групи;

50% від прожиткового мінімуму – особам з інвалідністю III групи.

Особам з інвалідністю з дитинства, які перебувають на повному державному утриманні, виплачується 25% призначеного розміру державної соціальної допомоги. Інші 75% виплачуються закладу, де перебуває людина, за її особистою письмовою заявою або заявою його законного представника,

– зазначається у повідомленні.

Що важливо знати особам, які мають інвалідність з дитинства?