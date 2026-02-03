Кто может иметь 2 пенсии одновременно?
Согласно нынешнему украинскому законодательству, человек может получать только одну пенсию, сообщает издание "УНИАН".
Читайте также Трамп обо всем договорился: что происходит с ценами на нефть сейчас
Обратите внимание! Сейчас украинцам доступны: пенсия по возрасту, по инвалидности или потере кормильца.
Исключением из этого являются только те лица, которые имеют инвалидность с детства. Дело в том, что они имеют право на специальную социальную помощь.
Им (людям с инвалидностью с детства – 24 Канал) могут начислить и государственную социальную помощь по состоянию здоровья в органах соцзащиты, и пенсию по потере кормильца в Пенсионном фонде. Это возможно даже если человек уже взрослый, но недееспособен, и у него умирает кто-то из родителей или муж-жена, которые отвечали за уход.
Заметим, что размер пенсии по инвалидности, в этом случае, зависит от прожиточного минимума, сообщает Дия. Соотношение в 2026 году не изменилось, оно и в дальнейшем зависит от назначенной группы:
- 100% от прожиточного минимума предоставляется – лицам с инвалидностью I группы;
- 90% от прожиточного минимума – лицам с инвалидностью II группы;
- 50% от прожиточного минимума – лицам с инвалидностью III группы.
Лицам с инвалидностью с детства, которые находятся на полном государственном содержании, выплачивается 25% назначенного размера государственной социальной помощи. Остальные 75% выплачиваются заведению, где находится человек, по его личному письменному заявлению или заявлению его законного представителя,
– отмечается в сообщении.
Что важно знать лицам, которые имеют инвалидность с детства?
Выплаты лицам с инвалидностью с детства имеют свои особенности назначения. Например, такая пенсия предоставляется на все время инвалидности.
Получить такую пенсию могут не только украинцы. Также на нее имеют право иностранцы и лица без гражданства со статусом беженцев в Украине.