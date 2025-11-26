Какие евро есть сейчас?
ЕЦБ выпустил две серии евро. Первая "увидела свет" еще 1 января 2002 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Европейский центральный банк.
Читайте также Кризис только усиливается: потери в этой области России измеряются миллиардами
В первую серию вошли номиналы 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро. А вот вторая – несколько отличается:
- во второй серии были представлены 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро;
- выходила эта серия с 2013 по 2019 годы.
Интересно! Вторая серия получила название "Европа". И это не просто так. Дело в том, что там изображена героиня греческих мифов – принцесса Европы.
Почему во вторую серию не вошли 500 евро?
500 евро решили вывести из обращения еще в 2019 году. Сейчас такая банкнота считается действующей и может использоваться при расчетах, сообщает ЕЦБ.
Банкнота номиналом 500 евро, как и другие номиналы банкнот евро, всегда будет сохранять свою стоимость и может быть обменяна в национальных центральных банках Евросистемы в течение неограниченного периода времени,
– отмечает ЕЦБ.
Банкноту 500 евро решили вывести из обращения не просто так. ЕЦБ считает, что она "может способствовать незаконной деятельности".
Что важно знать о евро сейчас?
В Украине должны обменивать все евро, которые находятся в обращении и прошли проверку. Речь идет, в том числе о незначительно поврежденных купюрах. А вот банкноты с признаками сильного износа передают на инкассо (эта операция происходит по тарифам финучреждения).
Как отмечает НБУ, чаще всего в 2024 году подделывалась банкнота 200 евро. Также ощутимое количество фальшивок были номиналами 100 и 50 евро. В то же время в целом евровых подделок было немного – 7% от всей изъятой поддельной иностранной валюты.