Какие евро есть сейчас?

ЕЦБ выпустил две серии евро. Первая "увидела свет" еще 1 января 2002 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Европейский центральный банк.

В первую серию вошли номиналы 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро. А вот вторая – несколько отличается:

во второй серии были представлены 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро;

выходила эта серия с 2013 по 2019 годы.

Интересно! Вторая серия получила название "Европа". И это не просто так. Дело в том, что там изображена героиня греческих мифов – принцесса Европы.

Почему во вторую серию не вошли 500 евро?

500 евро решили вывести из обращения еще в 2019 году. Сейчас такая банкнота считается действующей и может использоваться при расчетах, сообщает ЕЦБ.

Банкнота номиналом 500 евро, как и другие номиналы банкнот евро, всегда будет сохранять свою стоимость и может быть обменяна в национальных центральных банках Евросистемы в течение неограниченного периода времени,

– отмечает ЕЦБ.

Банкноту 500 евро решили вывести из обращения не просто так. ЕЦБ считает, что она "может способствовать незаконной деятельности".

Что важно знать о евро сейчас?