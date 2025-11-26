Які євро є зараз?

ЄЦБ випустив дві серії євро. Перша "побачила світ" ще 1 січня 2002 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Європейський центральний банк.

У першу серію увійшли номінали 5, 10, 20, 50, 100, 200 та 500 євро. А от друга – дещо відрізняється:

у другій серії були представлені 5, 10, 20, 50, 100 та 200 євро;

виходила ця серія з 2013 по 2019 роки.

Цікаво! Друга серія отримала назву "Європа". І це не просто так. Річ у тім, що там зображена героїня грецьких міфів – принцеса Європи.

Чому в другу серію не увійшли 500 євро?

500 євро вирішили вивести з обігу ще у 2019 році. Зараз така банкнота вважається чинною і може використовуватись при розрахунках, повідомляє ЄЦБ.

Банкнота номіналом 500 євро, як і інші номінали банкнот євро, завжди зберігатиме свою вартість і може бути обміняна в національних центральних банках Євросистеми протягом необмеженого періоду часу,

– наголошує ЄЦБ.

Банкноту 500 євро вирішили вивести з обігу не просто так. ЄЦБ вважає, що вона "може сприяти незаконній діяльності".

Що важливо знати про євро зараз?