Почему 500 евро редкая банкнота?
Регулятор принял решение вывести 500 евро из обращения, сообщает 24 Канал со ссылкой на Европейский центральный банк.
Интересно! Решение о прекращении печати 500 евро было принято еще в 2019 году. Регулятор обосновал такие изменения значительным количеством подделок именно этой банкноты. Дело в том, что фальшивки 500 евро использовали в мошеннических целях.
Как и все номиналы банкнот евро, банкнота 500 евро всегда будет сохранять свою стоимость и ее можно будет обменять в любом национальном центральном банке еврозоны в любое время,
– отмечает ЕЦБ.
Заметим, что 500 евро принадлежали к первой серии евровых банкнот. В общем их вышло две.
Какие серии евровалюты существуют сейчас:
- Первая серия – номиналы 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро – эти банкноты вошли в обращение 1 января 2002 года.
- Вторая серия – номиналы: 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро – выходила с 2013 по 2019 годы.
Обратите внимание! Вторая серия получила название "Европа". И это не просто так. Дело в том, что на этих банкнотах изображен персонаж из греческой мифологии – принцесса Европы.
Что еще важно знать о евро сейчас?
Недавно издание Capital сообщило, что ЕЦБ хочет постепенно заменить банкноты 20 и 50 евро. Сейчас эти купюры действующие. Дело в том, что регулятор планирует выпуск новой евровалюты, которая будет постепенно "заменять" старую.
В Украине должны обменивать все евро, действующие и прошедшие проверку. Даже те, где есть небольшие повреждения. Значительно изношенные банкноты отдают на инкассо.