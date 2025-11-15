Почему 500 евро редкая банкнота?

Регулятор принял решение вывести 500 евро из обращения, сообщает 24 Канал со ссылкой на Европейский центральный банк.

Читайте также Самый редкий голубой бриллиант: за сколько был продан драгоценный Оппенгеймер Блю

Интересно! Решение о прекращении печати 500 евро было принято еще в 2019 году. Регулятор обосновал такие изменения значительным количеством подделок именно этой банкноты. Дело в том, что фальшивки 500 евро использовали в мошеннических целях.

Как и все номиналы банкнот евро, банкнота 500 евро всегда будет сохранять свою стоимость и ее можно будет обменять в любом национальном центральном банке еврозоны в любое время,

– отмечает ЕЦБ.

Заметим, что 500 евро принадлежали к первой серии евровых банкнот. В общем их вышло две.

Какие серии евровалюты существуют сейчас:

Первая серия – номиналы 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро – эти банкноты вошли в обращение 1 января 2002 года.

Вторая серия – номиналы: 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро – выходила с 2013 по 2019 годы.

Обратите внимание! Вторая серия получила название "Европа". И это не просто так. Дело в том, что на этих банкнотах изображен персонаж из греческой мифологии – принцесса Европы.

Что еще важно знать о евро сейчас?