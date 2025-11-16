Это самая большая долларовая банкнота, которая существовала: вы будете в шоке

В прошлом веке существовала банкнота 100 тысяч долларов. Она так и не стала частью наличного обращения.

Что известно о банкноте 100 тысяч долларов?

Выпустили эту банкноту в 1934 году, сообщает 24 Канал со ссылкой на National Museum of American History.

Читайте также Почти половина стоимости золота: сколько стоит платина и палладий

Эта банкнота с самого начала предназначалась исключительно для внутренних расчетов между банками ФРС. Более того, владение этой банкнотой частным лицом считается незаконным.



Как выглядела купюра 100 000 долларов США / Фото National Museum of American History

В то же время, крупнейшей банкнотой, которая находилась в наличном обращении была – 10 000 долларов. Однако ее вывели еще в прошлом веке, сообщает U.S.Currency.

Интересно! В прошлом веке из обращения были выведены банкноты – 500, 1000, 5 000 и 10 000 долларов. Их убрали из-за того, что в них отпала потребность. По состоянию на сейчас, самый большой номинал долларовых банкнот – 100.

Что еще важно знать о долларах сейчас?