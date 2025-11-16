Что известно о банкноте 100 тысяч долларов?
Выпустили эту банкноту в 1934 году, сообщает 24 Канал со ссылкой на National Museum of American History.
Эта банкнота с самого начала предназначалась исключительно для внутренних расчетов между банками ФРС. Более того, владение этой банкнотой частным лицом считается незаконным.
Как выглядела купюра 100 000 долларов США / Фото National Museum of American History
В то же время, крупнейшей банкнотой, которая находилась в наличном обращении была – 10 000 долларов. Однако ее вывели еще в прошлом веке, сообщает U.S.Currency.
Интересно! В прошлом веке из обращения были выведены банкноты – 500, 1000, 5 000 и 10 000 долларов. Их убрали из-за того, что в них отпала потребность. По состоянию на сейчас, самый большой номинал долларовых банкнот – 100.
Что еще важно знать о долларах сейчас?
Новая банкнота номиналом 100 долларов вышла еще в 2013 году. Она ощутимо отличается от старых образцов. В частности, цветом и обновленными элементами защиты.
На долларах есть различные интересные символы. Например, звезда возле серийного номера. Ею обозначаются замененные купюры.