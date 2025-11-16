Це найбільша доларова банкнота, яка існувала: ви будете в шоці

У минулому столітті існувала банкнота 100 тисяч доларів. Вона так і не стала частиною готівкового обігу.

Що відомо про банкноту 100 тисяч доларів?

Випустили цю банкноту у 1934 році, повідомляє 24 Канал з посиланням на National Museum of American History.

Ця банкнота з самого початку призначалася виключно для внутрішніх розрахунків між банками ФРС. Щобільше, володіння цією банкнотою приватною особою вважається незаконним.



Як виглядала купюра 100 000 доларів США / Фото National Museum of American History

Водночас, найбільшою банкнотою, яка перебувала в готівковому обігу була – 10 000 доларів. Проте її вивели ще у минулому столітті, повідомляє U.S.Currency.

Цікаво! У минулому столітті з обігу були виведені банкноти – 500, 1000, 5 000 і 10 000 доларів. Їх прибрали через те, що в них відпала потреба. Станом на зараз, найбільший номінал доларових банкнот – 100.

