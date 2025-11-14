Чем отличаются новые 100 долларов?
Новая банкнота имеет обновленные инновационные элементы защиты, сообщает 24 Канал.
Читайте также Более 25 миллионов долларов за камень: что произошло на швейцарском аукционе
Например, на этой купюре защитная 3D лента;
- которая может двигаться;
- и является голографической;
- к тому же на ней можно обнаружить скрытые символы.
Также защитным элементом является изображение чернильницы. Там при изменении угла обзора можно увидеть маленький рисунок колокольчика.
Как выглядят новые и старые 100 долларов / Скриншот с munbyn
Изменился и дизайн банкноты:
- портрет Франклина увеличили;
- теперь убрана рамка вокруг портрета "отца-основателя США".
Интересно! Для дополнительной защиты, была сделана микропечать на одежде Франклина.
Что еще стоит знать о долларах?
Самая большая долларовая банкнота, которая когда-то существовала, имела номинал – 100 000. Эту купюру использовали исключительно банки ФРС для внутренних операций, сообщает National Museum of American History.
Еще в прошлом веке в обращении находились купюры 500, 1000, 5 000 и 10 000 долларов, отмечает U.S.Currency. Их решили вывести, потому что исчезла потребность в использовании.