Как может выглядеть новая монета США?

Эта монета будет частью серии, которая приурочена к 250-летию Америки, сообщает Reuters.

Читайте также Не только Россия: США могут снять санкции с нефти Ирана

Обратите внимание! Членами этой комиссии являются лица, которых назначил Трамп.

Что известно об этой монете:

она должна быть изготовлена из золота;

и иметь – 24 карата – то есть, быть из золота наивысшей пробы.

Заметим, что это не первая попытка союзников Трампа разместить его имя на валюте, зданиях и правительственных программах. Сейчас дизайн новой монеты уже принят. Более того, его согласовал Трамп. Ожидается, что вскоре министр финансов Скотт Бессент прикажет отчеканить эту монету.

Для изображения Трампа использовали фотографию, выставленную в Национальной портретной галерее в Вашингтоне.



Как будет выглядеть монета с портретом Трампа / Фото Treasury United States Mint

Важно понимать, что чеканка этой монеты не может происходить без разрешения Казначейства, сообщает NBC News. Уже это учреждение учитывает позиции:

комиссии по изобразительным искусствам.

гражданского консультативного комитета по монетному производству (CCAC);

федеральной группы с более широким кругом членов.

Брэндон Бич 46-й казначей Соединенных Штатов Америки Приближаясь к нашему 250-летию, мы рады подготовить монеты, которые олицетворяют неизменный дух нашей страны и демократии, и нет более символического профиля для лицевой стороны таких монет, чем профиль нашего действующего президента Дональда Дж. Трампа

Дональд Скаринчи, член двухпартийного Гражданского консультативного комитета по вопросам монетного дела, отдельной федеральной группы также прокомментировал эту ситуацию. Он указал, что это не первый случай, когда действующий президент появляется на памятной монете.

Напомним! Именно Скаринчи был участником отдельной федеральной группы, которая еще в феврале отказалась рассматривать идею, что Трамп появится на памятной монете.

В 1926 году, через 150 лет после того, как американские колонии опубликовали Декларацию независимости от британского правления 1776 года, изображение президента-республиканца Келвина Кулиджа, который в то время занимал должность, появилось на памятной монете, хотя его профиль был перекрыт изображением Джорджа Вашингтона, первого президента Америки,

– указывает издание.

Однако, как говорит Скаринчи, ситуация с Трампом совсем другая. Ведь действующий американский президент будет сам на монете, к тому же она значительно больше чем предыдущая аналогичная.

