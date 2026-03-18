Укр Рус
Курс валют 100 долларов: это сколько сейчас, если считать в гривнах
18 марта, 06:00
2

100 долларов: это сколько сейчас, если считать в гривнах

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • Официальный курс доллара в Украине по состоянию на 17 марта составляет 44,08 гривен, по данным НБУ.
  • Для приобретения 100 долларов в банке нужно 4 435 гривен, а в обменнике почти 4 437 гривен.

Доллар стремительно рос. Его укрепление происходило, в частности, на фоне политики США. Сейчас ситуация на валютном рынке относительно стабильная, происходят лишь небольшие колебания.

Какой курс доллара в Украине сейчас?

По состоянию на 17 марта, официальный курс доллара в Украине составлял – 44,08 гривен, сообщает НБУ.

По данным издания "Минфин", средний банковский курс доллара таков:

  • покупка – 43,80 гривны за доллар США;
  • продажа – 44,35 гривны за доллар США.

В обменниках ситуация несколько иная. Здесь курс доллара такой:

  • покупка – 44,24 гривны за доллар США;
  • продажа – 44,37 гривны за доллар США.

Сколько надо иметь гривен, чтобы купить 100 долларов?

  • для приобретения 100 долларов в банке, нужно иметь ориентировочно – 4 435 гривен;
  • чтобы купить 100 долларов в обменнике, необходимо уже почти – 4 437 гривен.

Сколько можно получить, если сдать 100 долларов?

  • если сдать 100 долларов в банк, можно выручить ориентировочно – 4 380 гривен;
  • при обмене 100 долларов в обменнике, можно получить уже ориентировочно – 4 424 гривен.

Что важно знать о курсе доллара сейчас?

  • Сейчас прогнозы, относительно доллара делать трудно. Как указывает директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, на ситуацию в целом в первую очередь будут влиять события на Ближнем Востоке.

  • Нужно понимать, что доллар уже ощутимо укрепился. Это произошло, в частности, на фоне нестабильной геополитической ситуации. Как говорит Лесовой, в течение этой недели доллар на наличном рынке будет в пределах – 43,50 – 44,50 гривны.