Какой официальный курс валют?

Официальный курс доллара США 17 марта торгуется по 44,08 гривны. То есть цена американской валюты уменьшилась на 5 копеек против 16 марта. Официальный курс евро составляет 50,57 гривны, следовательно его цена упала на 9 копеек, сообщает Нацбанк.

А вот 18 марта курс валют будет таким:

доллар – 43,94 гривны (-14 копеек);

евро – 50,63 гривны (+6 копеек).

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 17 марта курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43,80 гривны , а продажа – по 44,35 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 44,33 гривны , а продажа – по 44,40 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 43,78 гривны, а продажа – по 44,55 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке?

А вот курс евро по состоянию на утро 17 марта был таким:

в банках – покупка в среднем была по 50,35 гривны , а продажа – по 51,09 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 51,03 гривны , а продажа – по 51,20 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 50,76 гривны, а продажа – по 51,42 гривны.

Что сейчас определяет курс валют?

В эксклюзивном комментарии 24 Каналу директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что ситуация будет зависеть от геополитики, а в первую очередь — от конфликта на Ближнем Востоке и его влияния на экономику и цены на энергоносители.

При таком сценарии доллар и в дальнейшем может оставаться "тихой гаванью" для инвесторов. Американская валюта уже укрепилась почти на 3% по отношению к евро, и эта тенденция, вероятно, сохранится.

По прогнозу банкира, для украинцев на наличном рынке курс доллара будет колебаться в пределах 43,5 – 44,5 гривны в течение текущей недели с 16 по 22 марта.