Именно так выглядят новые 100 долларов: не перепутайте с фальшивкой
30 апреля, 06:00
Именно так выглядят новые 100 долларов: не перепутайте с фальшивкой

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • Новые 100 долларов имеют инновационные элементы защиты, такие как подвижная 3D лента и микропечать на одежде Франклина.
  • В Украине действующими считаются все долларовые банкноты, выпущенные после 1914 года.

Новые 100 долларов вышли еще в 2013 году. Эта банкнота ощутимо отличается от предыдущей, в частности, визуально. В чем именно отличия новинки, рассказываем далее.

В чем особенность новых 100 долларов?

На новых 100 долларах можно найти инновационные элементы защиты, сообщает The U.S. Currency Education Program.

Например, на новых купюрах:

  • Размещено подвижную 3D ленту, где есть скрытые элементы защиты. Их можно увидеть под светом. Для этого необходимо рассмотреть ленту под разными углами.
  • На одежде Франклина есть микропечать. Это также элемент защиты.
  • Символ чернильницы имеет скрытый рисунок колокольчика. Увидеть этот элемент можно под светом.


Чем отличаются новые 100 долларов от старых / Скриншот с munbyn

Стоит отметить, что в целом дизайн банкноты претерпел ощутимые изменения. Например, цвет. Теперь купюры синие. Изменилось и их общее оформление. В частности, была убрана рамка у Франклина и сам портрет стал несколько больше.

Можно ли обменять "старые" 100 долларов сейчас?

В Украине считаются действующими все долларовые банкноты, выпущенные после 1914 года, сообщает НБУ. Соответственно, ограничивать обмен купюр, соответствующих этому требованию, нельзя.

Уполномоченным учреждениям запрещено устанавливать ограничения по номиналу и года эмиссии банкнот иностранной валюты, которые являются законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства, с которым осуществляются валютно-обменные операции,
– отмечает НБУ.

Первоначально результат обмена зависит именно от состояния банкноты:

  • купюра с признаками незначительного износа обменивается по стандартной процедуре;
  • а вот та, что сильно изношена – отдается на инкассо.

Какие нюансы относительно инкассо важно знать?

  • Инкассо это более сложный вариант обмена. Банк изымает у вас банкноту и передает ее иностранному банку-корреспонденту. И уже после этого происходит обмен.

  • Процедура инкассо может быть длительной во времени именно из-за логистики. Особенно эта проблема актуальна сейчас, когда свои коррективы вносят военные действия.

  • Инкассо происходит по тарифам финучреждения. Законом учреждения обязывают разместить информацию о комиссии в доступном для клиента месте.

