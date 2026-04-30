Именно так выглядят новые 100 долларов: не перепутайте с фальшивкой

Новые 100 долларов вышли еще в 2013 году. Эта банкнота ощутимо отличается от предыдущей, в частности, визуально. В чем именно отличия новинки, рассказываем далее.

В чем особенность новых 100 долларов?

На новых 100 долларах можно найти инновационные элементы защиты, сообщает The U.S. Currency Education Program.

Например, на новых купюрах:

Размещено подвижную 3D ленту, где есть скрытые элементы защиты. Их можно увидеть под светом. Для этого необходимо рассмотреть ленту под разными углами.

На одежде Франклина есть микропечать. Это также элемент защиты.

Символ чернильницы имеет скрытый рисунок колокольчика. Увидеть этот элемент можно под светом.



Чем отличаются новые 100 долларов от старых / Скриншот с munbyn

Стоит отметить, что в целом дизайн банкноты претерпел ощутимые изменения. Например, цвет. Теперь купюры синие. Изменилось и их общее оформление. В частности, была убрана рамка у Франклина и сам портрет стал несколько больше.

Можно ли обменять "старые" 100 долларов сейчас?

В Украине считаются действующими все долларовые банкноты, выпущенные после 1914 года, сообщает НБУ. Соответственно, ограничивать обмен купюр, соответствующих этому требованию, нельзя.

Уполномоченным учреждениям запрещено устанавливать ограничения по номиналу и года эмиссии банкнот иностранной валюты, которые являются законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства, с которым осуществляются валютно-обменные операции,

– отмечает НБУ.

Первоначально результат обмена зависит именно от состояния банкноты:

купюра с признаками незначительного износа обменивается по стандартной процедуре;

а вот та, что сильно изношена – отдается на инкассо.

Какие нюансы относительно инкассо важно знать?