Как выросли акции перед встречей Трампа и Путина?

Индекс MSCI All Country World закрепился после роста, поддержанного подъемом европейских акций в начале торгов. Последнее зафиксированное значение составило 953,54 пункта, что немного ниже рекордных 954,21 пункта, достигнутых в среду, 13 августа, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

При этом фьючерсы на Уолл-стрит остались практически без изменений. На сырьевых рынках стоимость нефти Brent подешевела до 66,46 за баррель, золото торговалось практически без изменений – 33 337 долларов за унцию.

Почему инвесторы ждут встречи Трампа и Путина?

Белый дом сообщил, что встреча Трампа и Путина начнется в 11:00 по времени Аляски (22:00 по Киеву). По словам

Трампа, если переговоры окажутся успешными, возможен второй саммит с участием президента Украины Владимира Зеленского, однако перспективы заключения соглашения о прекращении огня в Украине пока неясны.

На европейских рынках из-за войны все еще сохраняется небольшая премия за риск. Любое урегулирование в конечном итоге снизит ее. Цены на нефть и другие сырьевые товары также могут отреагировать. Но, на мой взгляд, рынок уже привык не ждать слишком много от подобных встреч. В любом случае Зеленский и европейцы не приглашены, а значит, им все равно придется участвовать в финальных переговорах

– соруководитель отдела мультиактивных стратегий в Pictet Asset Management отметил Шаниэль Рамджи.

В центре внимания инвесторов также статистика по розничным продажам в США, которая будет опубликована позже.

Накануне неожиданно сильный рост цен производителей усилил опасения по поводу инфляции и снизил ожидания относительно снижения процентной ставки Федеральной резервной системой.