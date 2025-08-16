Чим відрізняються нові 100 доларів?
Центральний банк США розпочав друк цієї банкноти ще у 2013 році. Тоді ж вона увійшла в обіг, пише 24 Канал.
Нові елементи захисту на купюрі у 100 доларів можна помітити одразу. До них належать:
- синя захисна 3D-стрічка;
- логотип дзвоника та чорнильниці.
Зверніть увагу! Малюнок дзвоника знаходиться прям на чорнильниці. Його видно, якщо трохи нахилити купюру.
Варто відзначити, що змінився і зовнішній вигляд купюри загалом:
- нова банкнота синя;
- портрет і віньєтка Бенджаміна Франкліна стали більшими, порівняно з старим зразком;
- прибрано рамку овальної форми, де був портрет Франкліна.
Порівняння старої та нової банкнот у 100 доларів / Скриншот з munbyn
Зауважте! Українські банки мають приймати усі долари (окрім значно пошкоджених), рік випуску банкноти не грає ролі.