Чим відрізняються нові 100 доларів?

Центральний банк США розпочав друк цієї банкноти ще у 2013 році. Тоді ж вона увійшла в обіг, пише 24 Канал.

Нові елементи захисту на купюрі у 100 доларів можна помітити одразу. До них належать:

синя захисна 3D-стрічка;

логотип дзвоника та чорнильниці.

Зверніть увагу! Малюнок дзвоника знаходиться прям на чорнильниці. Його видно, якщо трохи нахилити купюру.

Варто відзначити, що змінився і зовнішній вигляд купюри загалом:

нова банкнота синя;

портрет і віньєтка Бенджаміна Франкліна стали більшими, порівняно з старим зразком;

прибрано рамку овальної форми, де був портрет Франкліна.



Порівняння старої та нової банкнот у 100 доларів / Скриншот з munbyn

Зауважте! Українські банки мають приймати усі долари (окрім значно пошкоджених), рік випуску банкноти не грає ролі.