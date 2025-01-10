Какие 100 долларов не принимают в Украине

Центральный банк США – Федеральный резерв – в 2024 году сообщил, что банкнота номиналом 100 долларов – это самая распространенная бумажная купюра в стране. Об этом пишет 24 Канал. В Украине также достаточно распространен этот номинал.

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Для понимания, в Украине действительны все доллары, которые выпустили с 1914 года. Это касается банкнот номиналом 100 долларов.

Интересно! В 2013 году центральный банк США ввел в обращение 100 долларов нового образца. На сегодня это самая новая банкнота американской валюты в целом. Однако в 2026 году Федеральный резерв планирует начать новый цикл обновления дизайна и защитных элементов на купюрах доллара США.

В Национальном банке Украины объяснили, что банки и пункты обмена обязаны проводить операции со всеми купюрами иностранной валюты, которые не имеют признаков значительного износа и/или повреждения, а также прошли проверку на подлинность.

Регулятор подчеркнул, что год выпуска и номинал купюры не играет роли в этом процессе, независимо от года выпуска и дизайна за определенными исключениями. Более того, ни номинал, ни год выпуска долларов США не влияют на стоимость валюты.