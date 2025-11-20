Чем отличаются новые 100 долларов?

Также новая банкнота получила инновационные элементы защиты, например подвижную 3D ленту, сообщает 24 Канал со ссылкой на The U.S. Currency Education Program.

Эта лента голографическая и имеет скрытые символы. Если рассматривать под светом, можно увидеть как они меняются.

Один из самых интересных элементов защиты это чернильница. На этом символе можно под определенным углом разглядеть колокольчик.



Чем отличаются новые и старые 100 долларов / Скриншот с munbyn

Кроме этого, сильно изменился дизайн банкноты. Например, была убрана рамка вокруг Франклина, а также:

увеличен портрет Франклина;

на одежде Франклина сделана микропечать (это дополнительный элемент защиты).

Важно! Сейчас самый большой номинал долларовой банкноты – 100. К тому же как сообщает НБУ, именно эту купюру чаще всего подделывают.

Что важно знать о долларах сейчас?

Действующими считаются все доллары, выпущенные после 1914 года. Сверхважным является именно состояние банкноты. Купюры с незначительными повреждениями должны обмениваться по стандартной процедуре. А вот те, что имеют признаки значительного износа – отдаются на инкассо. Если финучреждение отказывается проводить обмен, вы имеете право обратиться с жалобой к регулятору.

Ранее в обращении находилось больше номиналов долларовых банкнот. Как отмечает U.S.Currency, были убраны – 500, 1000, 5 000 и 10 000 долларов. Эти банкноты вывели из обращения не просто так. Дело в том, что в этих купюрах исчезла потребность.

Интересно! Самая большая долларовая банкнота, которая когда-то существовала, имела номинал – 100 000, сообщает National Museum of American History. Эта купюра никогда не находилась в наличном обращении. Она использовалась исключительно для внутренних расчетов, между учреждениями ФРС.