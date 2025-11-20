Чим відрізняються нові 100 доларів?

Також нова банкнота отримала інноваційні елементи захисту, наприклад рухому 3D стрічку, повідомляє 24 Канал з посиланням на The U.S. Currency Education Program.

Читайте також Його ціна летить вгору: чим гірше, тим більше дорожчає цей метал

Ця стрічка голографічна і має приховані символи. Якщо розглядати під світлом, можна побачити як вони змінюються.

Один з найцікавіших елементів захисту це чорнильниця. На цьому символі можна під певним кутом розгледіти дзвоник.



Чим відрізняються нові та старі 100 доларів / Скриншот з munbyn

Окрім цього, сильно змінився дизайн банкноти. Наприклад, була прибрана рамка навколо Франкліна, а також:

збільшено портрет Франкліна;

на одязі Франкліна зроблено мікродрук (це додатковий елемент захисту).

Важливо! Зараз найбільший номінал доларової банкноти – 100. До того ж як повідомляє НБУ, саме цю купюру найчастіше підроблюють.

Що важливо знати про долари зараз?

Чинними вважаються всі долари, випущені після 1914 року. Надважливим є саме стан банкноти. Купюри з незначними пошкодженнями мають обмінюватись за стандартною процедурою. А от ті, що мають ознаки значного зношення – віддаються на інкасо. Якщо фінустанова відмовляється проводити обмін, ви маєте право звернутися зі скаргою до регулятора.

Раніше в обігу перебувало більше номіналів доларових банкнот. Як зазначає U.S.Currency, були прибрані – 500, 1000, 5 000 і 10 000 доларів. Ці банкноти вивели з обігу не просто так. Річ у тім, що в цих купюрах зникла потреба.

Цікаво! Найбільша доларова банкнота, яка колись існувала, мала номінал – 100 000, повідомляє National Museum of American History. Ця купюра ніколи не перебувала в готівковому обігу. Вона використовувалась виключно для внутрішніх розрахунків, між установами ФРС.