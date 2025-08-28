Новые и старые 100 долларов: чем отличаются американские купюры
- Новые 100 долларов США, выпущены с 2013 года, имеют синий цвет, 3D-ленту, чернильницу с колокольчиком и улучшенные элементы защиты.
Изменения в дизайне включают больший портрет Бенджамина Франклина, отсутствие овальной рамки, тонкие линии для фона и цифру 100 с оптическим эффектом.
Правительство США периодически обновляет дизайн долларовых банкнот, чтобы защитить их от мошенников. Поэтому украинцам, которые привыкли хранить сбережения в американской валюте, стоит знать, как выглядят 100 долларов старого и нового образца.
Какие элементы защиты имеют новые 100 долларов?
Американцы называют 100 долларов "белыми" или "синими", в зависимости от времени выпуска. К "белым" относят старые банкноты, которые ввели в оборот с 1996 по 2006 год из-за светлого оттенка, "синие" – это купюры нового образца, рассказывает 24 Канал.
Новые 100 долларов Центральный банк США начал выпускать в 2013 году. Кроме цвета, они имеют обновленный дизайн и улучшенные элементы защиты от подделок.
Обновленные элементы защиты на 100-долларовой купюре заметны невооруженным глазом. К ним относятся:
- защитная 3D-лента синего цвета посередине банкноты;
- логотип, имеющий вид чернильницы и колокольчика.
Колокольчик изображен непосредственно на чернильнице, Чтобы его увидеть, необходимо наклонить немного банкноту.
Важно! Центробанк сохранил традиционные элементы защиты от мошенников, которые имеют и старые, "белые" 100 долларов. Это встроенная защитная нить и водяной знак в виде портрета.
Как изменился дизайн 100 долларов?
Кроме синего цвета, дизайн 100 долларов нового образца имеет и другие существенные отличия.
- "Синие" доллары стали более рельефными, что легко ощущается на ощупь;
- Портрет Бенджамина Франклина стал больше, чем в "белых" долларах;
- Овальную рамку, в которой был портрет на старых банкнотах, на новых убрали;
- Фон портрета Франклина и изображение Белого дома выполнили тонкими линиями, из которых образуется специальная сетка для усложнения копирования купюр.
- Цифра 100 на лицевой стороне выполнена краской, что имеет оптический эффект и меняет цвет с зеленого на черный, если наклонить банкноту.
Стоит знать! Несмотря на то, что старые и новые 100 долларов значительно отличаются, украинские банки обязаны принимать купюры всех годов выпуска, кроме значительно поврежденных банкнот.
Новые и старые 100 долларов / Скриншот с munbyn
Что известно об американской валюте?
- Сейчас в США печатают доллары семи номиналов. Самый большой из них – именно 100 долларов. Однако до 1968 года Центробанк выпускал банкноты номиналами 500 долларов, 1 000 долларов, 5 000 долларов и даже 10 000 долларов.
- Если же собрать целый миллион долларов в банкнотах по 100 долларов, то получится не такой уж и большой вес. Один миллион долларов в этих купюрах весит всего 10 килограммов.
- Стоит добавить, что на американских долларах можно заметить фигуру в форме треугольника, вокруг которой возникло много мифов. В частности, некоторые считают ее символом масонов или иллюминатов. Однако на самом деле треугольник на долларе является символом христианства.