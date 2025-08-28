Уряд США періодично оновлює дизайн доларових банкнот, щоб захистити їх від шахраїв. Тому українцям, які звикли зберігати заощадження у американській валюті, варто знати, який мають вигляд 100 доларів старого та нового зразка.

Які елементи захисту мають нові 100 доларів?

Американці називають 100 доларів "білими" або "синіми", залежно від часу випуску. До "білих" відносять старі банкноти, які увели в обіг з 1996 по 2006 рік через світлий відтінок, "сині" – це купюри нового зразка, розповідає 24 Канал.

Нові 100 доларів Центральний банк США почав випускати у 2013 році. Окрім кольору, вони мають оновлений дизайн та покращені елементи захисту від підробок.

Оновлені елементи захисту на 100-доларовій купюрі помітні неозброєним оком. До них належать:

захисна 3D-стрічка синього кольору посередині банкноти;

логотип, що має вигляд чорнильниці та дзвоника.

Дзвоник зображений безпосередньо на чорнильниці, Шоб його побачити, необхідно нахилити трохи банкноту.

Важливо! Центробанк зберіг традиційні елементи захисту від шахраїв, які мають і старі, "білі" 100 доларів. Це вбудована захисна нитка та водяний знак у вигляді портрета.

Як змінився дизайн 100 доларів?

Окрім синього кольору, дизайн 100 доларів нового зразка має й інші суттєві відмінності.

"Сині" долари стали більш рельєфними, що легко відчувається на дотик;

Портрет Бенджаміна Франкліна став більшим, ніж у "білих" доларах;

Овальну рамку, у якій був портрет на старих банкнотах, на нових прибрали;

Фон портрета Франкліна і зображення Білого дому виконали тонкими лініями, з яких утворюється спеціальна сітка для ускладнення копіювання купюр.

Цифра 100 на лицьовій стороні виконана фарбою, що має оптичний ефект і змінює колір з зеленого на чорний, якщо нахилити банкноту.

Варто знати! Попри те, що старі та нові 100 доларів значно відрізняються, українські банки зобов'язані приймати купюри усіх років випуску, корім значно пошкоджених банкнот.

