Нові та старі 100 доларів: чим відрізняються американські купюри
- Нові 100 доларів США, випущені з 2013 року, мають синій колір, 3D-стрічку, чорнильницю з дзвоником і покращені елементи захисту.
Зміни в дизайні включають більший портрет Бенджаміна Франкліна, відсутність овальної рамки, тонкі лінії для фону та цифру 100 з оптичним ефектом.
Уряд США періодично оновлює дизайн доларових банкнот, щоб захистити їх від шахраїв. Тому українцям, які звикли зберігати заощадження у американській валюті, варто знати, який мають вигляд 100 доларів старого та нового зразка.
Які елементи захисту мають нові 100 доларів?
Американці називають 100 доларів "білими" або "синіми", залежно від часу випуску. До "білих" відносять старі банкноти, які увели в обіг з 1996 по 2006 рік через світлий відтінок, "сині" – це купюри нового зразка, розповідає 24 Канал.
Нові 100 доларів Центральний банк США почав випускати у 2013 році. Окрім кольору, вони мають оновлений дизайн та покращені елементи захисту від підробок.
Оновлені елементи захисту на 100-доларовій купюрі помітні неозброєним оком. До них належать:
- захисна 3D-стрічка синього кольору посередині банкноти;
- логотип, що має вигляд чорнильниці та дзвоника.
Дзвоник зображений безпосередньо на чорнильниці, Шоб його побачити, необхідно нахилити трохи банкноту.
Важливо! Центробанк зберіг традиційні елементи захисту від шахраїв, які мають і старі, "білі" 100 доларів. Це вбудована захисна нитка та водяний знак у вигляді портрета.
Як змінився дизайн 100 доларів?
Окрім синього кольору, дизайн 100 доларів нового зразка має й інші суттєві відмінності.
- "Сині" долари стали більш рельєфними, що легко відчувається на дотик;
- Портрет Бенджаміна Франкліна став більшим, ніж у "білих" доларах;
- Овальну рамку, у якій був портрет на старих банкнотах, на нових прибрали;
- Фон портрета Франкліна і зображення Білого дому виконали тонкими лініями, з яких утворюється спеціальна сітка для ускладнення копіювання купюр.
- Цифра 100 на лицьовій стороні виконана фарбою, що має оптичний ефект і змінює колір з зеленого на чорний, якщо нахилити банкноту.
Варто знати! Попри те, що старі та нові 100 доларів значно відрізняються, українські банки зобов'язані приймати купюри усіх років випуску, корім значно пошкоджених банкнот.
Нові та старі 100 доларів / Скриншот з munbyn
Що відомо про американську валюту?
- Наразі у США друкують долари семи номіналів. Найбільший з них – саме 100 доларів. Однак до 1968 року Центробанк випускав банкноти номіналами 500 доларів, 1 000 доларів, 5 000 доларів і навіть 10 000 доларів.
- Якщо ж зібрати цілий мільйон доларів у банкнотах по 100 доларів, то вийде не така вже й велика вага. Один мільйон доларів в цих купюрах важить всього 10 кілограмів.
- Варто додати, що на американських доларах можна помітити фігуру у формі трикутника, навколо якої виникло багато міфів. Зокрема, дехто вважає її символом масонів чи ілюмінатів. Проте насправді трикутник на доларі є символом християнства.