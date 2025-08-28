Какие элементы защиты имеют новые 100 долларов?

Американцы называют 100 долларов "белыми" или "синими", в зависимости от времени выпуска. К "белым" относят старые банкноты, которые ввели в оборот с 1996 по 2006 год из-за светлого оттенка, "синие" – это купюры нового образца, рассказывает 24 Канал.

Новые 100 долларов Центральный банк США начал выпускать в 2013 году. Кроме цвета, они имеют обновленный дизайн и улучшенные элементы защиты от подделок.

Обновленные элементы защиты на 100-долларовой купюре заметны невооруженным глазом. К ним относятся:

защитная 3D-лента синего цвета посередине банкноты;

логотип, имеющий вид чернильницы и колокольчика.

Колокольчик изображен непосредственно на чернильнице, Чтобы его увидеть, необходимо наклонить немного банкноту.

Важно! Центробанк сохранил традиционные элементы защиты от мошенников, которые имеют и старые, "белые" 100 долларов. Это встроенная защитная нить и водяной знак в виде портрета.

Как изменился дизайн 100 долларов?

Кроме синего цвета, дизайн 100 долларов нового образца имеет и другие существенные отличия.

"Синие" доллары стали более рельефными, что легко ощущается на ощупь;

Портрет Бенджамина Франклина стал больше, чем в "белых" долларах;

Овальную рамку, в которой был портрет на старых банкнотах, на новых убрали;

Фон портрета Франклина и изображение Белого дома выполнили тонкими линиями, из которых образуется специальная сетка для усложнения копирования купюр.

Цифра 100 на лицевой стороне выполнена краской, что имеет оптический эффект и меняет цвет с зеленого на черный, если наклонить банкноту.

Стоит знать! Несмотря на то, что старые и новые 100 долларов значительно отличаются, украинские банки обязаны принимать купюры всех годов выпуска, кроме значительно поврежденных банкнот.

Новые и старые 100 долларов / Скриншот с munbyn

Что известно об американской валюте?