Неизвестный пользователь вывел из электронного кошелька 100 биткоинов, которые заложил туда еще в 2010 году. За это время стоимость криптовалюты выросла с 0 до примерно 5 миллионов долларов.

Такое событие довольно редким на крипторинку. Об этом в твиттере написал исследователь Coin Metrics Антуан Ле Кальвез.

К теме Случайно продали биткоины по 6 тысяч долларов: биржа просит вернуть их обратно

По его словам, за последние годы биткоины, полученные еще до начала использования GPU-майнинг, выводили лишь несколько десятков раз.

Справка. Транзакция состоялась 24 февраля. Тогда биткоин стоил примерно 48 – 50 тысяч долларов.

Some old coins moved today (100 BTC from June 2010).



It's very rare to see pre-GPU era bitcoins move, it only happened dozens of times in the past few years.



And no, it's probably not Satoshi. pic.twitter.com/0jZXnmWUes — Antoine Le Calvez (@khannib) February 24, 2021

В то же время его коллега технический директор Рафаэль Шульце-Крафт в твиттере порекомендовал все же обращать внимание на перемещение больших объемов – 1000 монет "десятилетней выдержки". Он отметил, что такие события можно считать "четким сигналом формирования локальных вершин".

A couple of old coins moved today – nothing new, happens regularly.



Here's what you should keep your eyes on: OG miners (+10 years) moving chunks of 1,000 BTC (20 outputs) to exchanges since December.



Near-perfect local tops.#Bitcoin@glassnode chart: https://t.co/N5P2eXn2AR pic.twitter.com/o4QrnUlKBz — Rafael Schultze-Kraft (@n3ocortex) February 24, 2021

Как вел себя биткоин в феврале 2021 года

В последний месяц зимы началось настоящее ралли на крипторинку. 8 февраля биткоин начал бить рекорды после сообщения компании Илона Маска Tesla о покупке цифровых денег на сумму 1,5 миллиарда долларов.

21 февраля главная криптовалюта рекордно поднялась в цене и стоила 58 тысяч долларов. Но после сообщения Маска, курс является слишком высоким, биткоин немного подешевел.

Какая цена биткоина состоянию на 20:50 2 марта

Coindesk – 47 693 долларов.

Binance – 47 635 долларов.

CoinMarketCap – 47 610 долларов.