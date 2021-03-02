Заработок в 5 миллионов долларов: с кошелька вывели биткоины, которые пролежали там 11 лет
Неизвестный пользователь вывел из электронного кошелька 100 биткоинов, которые заложил туда еще в 2010 году. За это время стоимость криптовалюты выросла с 0 до примерно 5 миллионов долларов.
Источник:24 канал
Такое событие довольно редким на крипторинку. Об этом в твиттере написал исследователь Coin Metrics Антуан Ле Кальвез.
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По его словам, за последние годы биткоины, полученные еще до начала использования GPU-майнинг, выводили лишь несколько десятков раз.
В то же время его коллега технический директор Рафаэль Шульце-Крафт в твиттере порекомендовал все же обращать внимание на перемещение больших объемов – 1000 монет "десятилетней выдержки". Он отметил, что такие события можно считать "четким сигналом формирования локальных вершин".
Как вел себя биткоин в феврале 2021 года
В последний месяц зимы началось настоящее ралли на крипторинку. 8 февраля биткоин начал бить рекорды после сообщения компании Илона Маска Tesla о покупке цифровых денег на сумму 1,5 миллиарда долларов.
21 февраля главная криптовалюта рекордно поднялась в цене и стоила 58 тысяч долларов. Но после сообщения Маска, курс является слишком высоким, биткоин немного подешевел.
Какая цена биткоина состоянию на 20:50 2 марта
- Coindesk – 47 693 долларов.
- Binance – 47 635 долларов.
- CoinMarketCap – 47 610 долларов.
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