Невідомий користувач вивів з електронного гаманця 100 біткойнів, які заклав туди ще у 2010 році. За цей час вартість криптовалюти зросла з 0 до приблизно 5 мільйонів доларів.

Така подія є доволі рідкісною на крипторинку. Про це у твітері написав дослідник Coin Metrics Антуан Ле Кальвез.

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За його словами, за останні роки біткойни, здобуті ще до початку використання GPU-майнінгу, виводили лише кілька десятків разів.

Довідка. Транзакція відбулася 24 лютого. Тоді біткойн коштував приблизно 48 – 50 тисяч доларів.

Some old coins moved today (100 BTC from June 2010).



It's very rare to see pre-GPU era bitcoins move, it only happened dozens of times in the past few years.



And no, it's probably not Satoshi. pic.twitter.com/0jZXnmWUes — Antoine Le Calvez (@khannib) February 24, 2021

Водночас його колега технічний директор Рафаель Шульце-Крафт у твітері порекомендував все ж звертати увагу на переміщення більших обсягів – 1000 монет "десятирічної витримки". Він зазначив, що такі події можна вважати "чітким сигналом формування локальних вершин".

A couple of old coins moved today – nothing new, happens regularly.



Here's what you should keep your eyes on: OG miners (+10 years) moving chunks of 1,000 BTC (20 outputs) to exchanges since December.



Near-perfect local tops.#Bitcoin@glassnode chart: https://t.co/N5P2eXn2AR pic.twitter.com/o4QrnUlKBz — Rafael Schultze-Kraft (@n3ocortex) February 24, 2021

Як поводився біткойн у лютому 2021 року

В останній місяць зими розпочалось справжнє ралі на крипторинку. 8 лютого біткойн почав бити рекорди після повідомлення компанії Ілона Маска Tesla про покупку цифрових грошей на суму 1,5 мільярда доларів.

21 лютого головна криптовалюта рекордно піднялась в ціні і коштувала 58 тисяч доларів. Але після повідомлення Ілон Маск, курс є зависоким, біткойн трохи подешевшав.

Яка ціна біткойна станом на 20:50 2 березня

Coindesk – 47 693 долари.

Binance – 47 635 доларів.

CoinMarketCap – 47 610 доларів.

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