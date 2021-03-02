Хотя цифровые деньги имеют множество преимуществ, с ними иногда происходят досадные технические проблемы. Одна из криптовалютных бирж случайного продала биткоин на 88% дешевле.

Филиппинский биржа цифровых активов (PDAX) просит пользователей вернуть свои биткоины после того, как продала их за 6000 долларов. В результате биржа была вынуждена остановить работу на 36 часов.

Обратите внимание Количество пользователей криптовалюты значительно возросло: уже более 100 миллионов

По состоянию на 18 вечера 2 марта биткоин стоит 48587 долларов по данным CoinMarketCap.

We'd like to thank you all for your patience regarding the incident that happened on Feb 16. Below is our statement, as of today Feb 20. Please expect us to continue to update you of the developments, which we are working on round the clock.



Thank you. pic.twitter.com/HvWFIRsSyy — PDAX (@pdaxph) February 20, 2021

По данным биржи, это был технический сбой, хотя PDAX – одна из крупнейших криптобирж в Юго-Восточной Азии.

Генеральный директор PDAX Нишель А. Габа пояснил, что биржа не обладает биткоинами, которые продали по заниженной цене – поэтому фактически процедуры покупки / продажи не проводились. Он также добавил, что администрация платформы инициирует отмену соглашений.

Технологический сбой нанес ущерб самой бирже. PDAX пытается устранить причины этой "ошибки". Многие пользователи заявляют, что они все еще не имеют доступа к своим учетным записям.

Кто получил выгоду

Однако одному пользователю удалось вывести биткоин с биржевого кошелька. PDAX прислал ему SMS и электронные письма с угрозой судебным процессом, если он не вернет приобретенный BTC.

was once a trillionaire in PDAX. pic.twitter.com/gLj9wHksci — Crypto Kristelle (@kaegoescrypto) February 25, 2021

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