Скільки треба стажу для виходу на пенсію у 2026 році?

У 2026 році вимоги до кількості стажу змінилися, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Залежно від віку, мінімуми такі:

аби вийти на пенсію у 60 років, потрібно мати, як мінімум 33 роки страхового стажу;

– 23 роки страхового стажу; у 65 років – 15 років страхового стажу.

Яка буде пенсія при 32 роках стажу?

Окрім кількості стажу, також врахуємо так фактори:

особа мала дохід 10 000 гривень;

виходить на заслужений відпочинок на загальних умовах.

32 років стажу достатньо, аби вийти на пенсію у 63 та 65 років у 2026 році. Проведемо розрахунки з урахуванням цього фактору.

Якщо врахувати наведені вищі дані, вийде, що пенсія у 63 роки складатиме приблизно – 4,1 тисячі гривень.



Яка буде пенсія при стажі 32 роки і зарплаті 10 000 гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор

У 65 років сума буде дещо більша. В цьому випадку вона складе орієнтовно – 4,6 тисячі гривень.



Яким буде розмір пенсії при стажі 32 роки і доході 10 000 гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор

Зверніть увагу! Розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.

Що ще важливо знати пенсіонерам зараз?