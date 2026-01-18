Скільки треба стажу для виходу на пенсію у 2026 році?
У 2026 році вимоги до кількості стажу змінилися, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Залежно від віку, мінімуми такі:
- аби вийти на пенсію у 60 років, потрібно мати, як мінімум 33 роки страхового стажу;
- у 63 роки – 23 роки страхового стажу;
- у 65 років – 15 років страхового стажу.
Яка буде пенсія при 32 роках стажу?
Окрім кількості стажу, також врахуємо так фактори:
- особа мала дохід 10 000 гривень;
- виходить на заслужений відпочинок на загальних умовах.
32 років стажу достатньо, аби вийти на пенсію у 63 та 65 років у 2026 році. Проведемо розрахунки з урахуванням цього фактору.
Якщо врахувати наведені вищі дані, вийде, що пенсія у 63 роки складатиме приблизно – 4,1 тисячі гривень.
Яка буде пенсія при стажі 32 роки і зарплаті 10 000 гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор
У 65 років сума буде дещо більша. В цьому випадку вона складе орієнтовно – 4,6 тисячі гривень.
Яким буде розмір пенсії при стажі 32 роки і доході 10 000 гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор
Зверніть увагу! Розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.
Що ще важливо знати пенсіонерам зараз?
Українські пенсіонери мають змогу збільшити свої виплати. Для цього є різного роду доплати. Зокрема, частина пенсіонерів може отримати надбавку за віком. Наразі вона складає від 300 до 570 гривень.
Українські пенсіонери мають змогу працювати та бути на пенсії одночасно. Тобто, в один момент отримувати зарплату, а також – пенсійну виплату. При цьому, збільшуватиметься кількість стажу, поки особа працюватиме. Це позитивно вплине на пенсію.