Сколько надо стажа для выхода на пенсию в 2026 году?
В 2026 году требования к количеству стажа изменились, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
В зависимости от возраста, минимумы следующие:
- чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь, как минимум 33 года страхового стажа;
- в 63 года – 23 года страхового стажа;
- в 65 лет – 15 лет страхового стажа.
Какая будет пенсия при 32 годах стажа?
Кроме количества стажа, также учтем так факторы:
- лицо имело доход 10 000 гривен;
- выходит на заслуженный отдых на общих условиях.
32 лет стажа достаточно, чтобы выйти на пенсию в 63 и 65 лет в 2026 году. Проведем расчеты с учетом этого фактора.
Если учесть приведенные выше данные, получится, что пенсия в 63 года будет составлять примерно – 4,1 тысячи гривен.
Какая будет пенсия при стаже 32 года и зарплате 10 000 гривен / Скриншот Пенсионный калькулятор
В 65 лет сумма будет несколько больше. В этом случае она составит ориентировочно – 4,6 тысячи гривен.
Каким будет размер пенсии при стаже 32 года и доходе 10 000 гривен / Скриншот Пенсионный калькулятор
Обратите внимание! Расчеты происходили через пенсионный калькулятор.
Что еще важно знать пенсионерам сейчас?
Украинские пенсионеры имеют возможность увеличить свои выплаты. Для этого есть разного рода доплаты. В частности, часть пенсионеров может получить надбавку по возрасту. Сейчас она составляет от 300 до 570 гривен.
Украинские пенсионеры могут работать и быть на пенсии одновременно. То есть, в один момент получать зарплату, а также – пенсионную выплату. При этом, будет увеличиваться количество стажа, пока лицо работает. Это положительно повлияет на пенсию.