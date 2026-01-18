Сколько надо стажа для выхода на пенсию в 2026 году?

В 2026 году требования к количеству стажа изменились, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

В зависимости от возраста, минимумы следующие:

чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь, как минимум 33 года страхового стажа;

нужно иметь, как минимум 33 года страхового стажа; в 63 года – 23 года страхового стажа;

– 23 года страхового стажа; в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

Какая будет пенсия при 32 годах стажа?

Кроме количества стажа, также учтем так факторы:

лицо имело доход 10 000 гривен;

выходит на заслуженный отдых на общих условиях.

32 лет стажа достаточно, чтобы выйти на пенсию в 63 и 65 лет в 2026 году. Проведем расчеты с учетом этого фактора.

Если учесть приведенные выше данные, получится, что пенсия в 63 года будет составлять примерно – 4,1 тысячи гривен.



Какая будет пенсия при стаже 32 года и зарплате 10 000 гривен / Скриншот Пенсионный калькулятор

В 65 лет сумма будет несколько больше. В этом случае она составит ориентировочно – 4,6 тысячи гривен.



Каким будет размер пенсии при стаже 32 года и доходе 10 000 гривен / Скриншот Пенсионный калькулятор

Обратите внимание! Расчеты происходили через пенсионный калькулятор.

Что еще важно знать пенсионерам сейчас?