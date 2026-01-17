Чи можна працювати на пенсії?

Українські пенсіонери зберігають повне право на роботу після досягнення пенсійного віку та отримання зарплати й пенсії одночасно, наголошують у Держпраці. А підстави для припинення трудових відносин з пенсіонером можуть бути лише законними, пише 24 Канал.

Наприклад, це може бути скорочення штату чи систематичні порушення трудової дисципліни (ст. 184, 185 КЗпП України). Разом з цим, навіть спрощені правила під час воєнного стану не змінюють цих гарантій.

Важливо! Пенсіонери повинні повідомляти ПФУ про працевлаштування чи звільнення, адже деякі надбавки виплачуються лише непрацюючим, наприклад, для тих, хто має на утриманні дітей.

При цьому пенсія не зменшується через роботу, адже ніяких відрахувань із виплат не передбачено.

Чи перераховують пенсію працюючим пенсіонерам?

Щороку, з 1 квітня, пенсія працюючих пенсіонерів перераховується автоматично, якщо набереться 24 місяці стажу або пройшло два роки з попереднього перерахунку. Після звільнення з роботи пенсія також коригується у зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму.

Перерахунок враховує як заробіток, з якого вже була обчислена пенсія, так і дохід, отриманий після призначення чи попереднього перерахунку.

Довідково: Звернення до Пенсійного фонду впливає на дату перерахунку: якщо заяву подано до 15 числа місяця, то перерахунок буде із першого числа цього ж місяця, а якщо після 15 числа – із першого числа наступного.

