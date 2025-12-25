Як рубль побив світові рекорди?

З початку року рубль зміцнився на 45% і торгується близько 78 за долар, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Дані показують, що за останні 12 місяців зростання курсу було найсильнішим щонайменше з 1994 року. Ключовим фактором стало різке падіння попиту на іноземну валюту в Росії на тлі міжнародних санкцій, тоді як надзвичайно жорстка монетарна політика підвищила привабливість рублевих активів для резидентів.

Уряд прогнозував середній обмінний курс на рівні 91,2 за долар на цей рік. Стійкість зберігається, незважаючи на зниження цін на нафту та нові санкції США та Європи, що посилює тиск на державні фінанси, стискаючи доходи експортерів у рублях.

Тепми зміцнення рубля / інфографіка Bloomberg

Як міцний рубль впливає на економіку Росії?

Якщо поточні тенденції збережуться – зміцнення рубля в поєднанні з дорогим кредитуванням – охолодження економіки може незабаром змінитися стагфляцією. Центральний банк також прогнозує, що економічне зростання цього року сповільниться до 0,5% – 1% з 4,3% минулого року.

Завищений курс рубля підриває конкурентоспроможність, тому Росія фактично втрачає свої природні переваги як енергетична держава, погіршуючи інвестиційну привабливість країни. Слабший рубль піде на користь не лише експортерам та бюджету, а й всій економіці,

– заявив Олександр Шохін, голова Російського союзу промисловців і підприємців.

Що відомо про сучасний стан економіки Росії?