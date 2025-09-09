Скільки планує позичити російський Мінфін?

Як повідомляють російські ЗМІ, міністр фінансів Росії Антон Силуанов зауважив, що борг будуть нарощувати "в розумних межах".

Зверніть увагу! Програма запозичень зараз складає – 4,8 трильйона рублів. А от дефіцит бюджету сягає 3,8 трильйона рублів.

Аби наростити борг істотно, є низка обмежень. Силуанов виділив такі:

ємність фінринку;

вартість обслуговування;

зв'язок з грошово-кредитною політикою.

Російський міністр фінансів зауважив, що чим більше Мінфін буде позичати і витрачати, тим жорсткіше поводитиметься Центробанк. Зокрема, зростатиме ключова ставка.

Зверніть увагу! Російській віцепрем'єр Денис Мантуров каже, що збільшення на кожен відсотковий пункт ключової ставки обходиться бюджету Росії в орієнтовно 200 мільярдів рублів.

Як змінилась ситуація у російській економіці?