Скільки планує позичити російський Мінфін?
Як повідомляють російські ЗМІ, міністр фінансів Росії Антон Силуанов зауважив, що борг будуть нарощувати "в розумних межах".
Зверніть увагу! Програма запозичень зараз складає – 4,8 трильйона рублів. А от дефіцит бюджету сягає 3,8 трильйона рублів.
Аби наростити борг істотно, є низка обмежень. Силуанов виділив такі:
- ємність фінринку;
- вартість обслуговування;
- зв'язок з грошово-кредитною політикою.
Російський міністр фінансів зауважив, що чим більше Мінфін буде позичати і витрачати, тим жорсткіше поводитиметься Центробанк. Зокрема, зростатиме ключова ставка.
Зверніть увагу! Російській віцепрем'єр Денис Мантуров каже, що збільшення на кожен відсотковий пункт ключової ставки обходиться бюджету Росії в орієнтовно 200 мільярдів рублів.
Як змінилась ситуація у російській економіці?
Ситуація у російській економіці погіршується. Зокрема, це відчувається у банківському секторі, адже там зростає кількість проблемних кредитів.
Путін заперечує, що ситуація в російській економіці погіршується. Він вважає, що високі процентні ставки, які існують зараз, допомагають боротись з інфляцією.
Реальні показники демонструють, що економіка Росії сповільнилася у 11 разів за 6 місяців. Також відчутна криза російської промисловості Йдеться, зокрема, про скорочення виробництва значної кількості продукції та навіть погіршення у сфері металургії.