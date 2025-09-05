Як Путін прокоментував погіршення ситуації в Росії?
Голова російського "Сбербанка" Герман Греф під час виступу на економічному форумі, заявив про те, що, імовірно, російська економіка перебуває у "технічній стагнації", повідомляє 24 Канал з посиланням на SkyNews.
У Путіна запитали чи згоден він з тим, що ситуація в російській економіці настільки критична. Президент Росії відповів: "Ні".
Цікаво! Реакцією на такі слова Путіна був сміх натовпу. Греф також посміхався, почувши відповідь російського лідера.
Греф закликав знизити процентні ставки, аби покращити ситуацію. Проте Путін заперечив цю необхідність. Російський президент наголосив, що високі ставки необхідні, аби боротися з інфляцією.
Яка насправді ситуація у російській економіці зараз?
- Голова Центробанку Росії спрогнозував новий обвал економіки. Цей кризовий сценарій передбачає погіршення економічної ситуації під впливом багатьох факторів, зокрема, через введення нових санкцій. Центробанк Росії підкреслив, що імовірність реалізації цього прогнозу доволі низька, проте вона явно вища ніж торік.
- Росія може втратити можливість фінансувати війну, якщо її доходи від нафтової промисловості відчутно скоротяться. Україна сприяє реалізації цього сценарію, здійснюючи атаки на російські НПЗ.
- Нафтогазові доходи Росії продовжують скорочуватись. Загалом, за перші 8 місяців року вони знизились на 20%, порівняно з аналогічним періодом у 2024.