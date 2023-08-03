Найбільший банк Росії отримав рекордний прибуток в історії, але є цікава деталь

Один із найбільших банків Росії у другому кварталі 2023 року зафіксував рекордний прибуток у другому кварталі 2023 року. Крім того, кредитор розповів, який результатів він чекає далі.

Найбільший банк Росії зафіксував рекорд

За підсумками другого кварталу 2023 року Сбербанк заробив 4,06 мільярда доларів або 380,3 мільярда рублів. Порівняно з попереднім кварталом цей показник зріс на 6,5%. Про це йдеться у фінансовому звіті банку за перші 6 місяців поточного року, інформує 24 Канал.

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Тоді як загалом за півріччя найбільший російський банк зафіксував чистий прибуток у розмірі 737,5 мільярда рублів або 8 мільярдів доларів США. Рентабельність капіталу оцінили у 25,5%. У Сбербанку виділили ключові причини такого зростання:

По-перше, цьому сприяло розформування створених у 2022 році резервів;

По-друге, продаж європейської філії банку, яка була відома під назвою Sberbank Europe AG. "Дочка" російського банку функціонувала в Австрії. Сума угоди наразі невідома.

Раніше очільник правління Сбербанку Герман Греф заявив, що такі прибутки вони не вважають нормальними. Мовляв, це разова акція.

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