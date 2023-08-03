Найбільший банк Росії отримав рекордний прибуток в історії, але є цікава деталь
Один із найбільших банків Росії у другому кварталі 2023 року зафіксував рекордний прибуток у другому кварталі 2023 року. Крім того, кредитор розповів, який результатів він чекає далі.
Найбільший банк Росії зафіксував рекорд
За підсумками другого кварталу 2023 року Сбербанк заробив 4,06 мільярда доларів або 380,3 мільярда рублів. Порівняно з попереднім кварталом цей показник зріс на 6,5%. Про це йдеться у фінансовому звіті банку за перші 6 місяців поточного року, інформує 24 Канал.
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Тоді як загалом за півріччя найбільший російський банк зафіксував чистий прибуток у розмірі 737,5 мільярда рублів або 8 мільярдів доларів США. Рентабельність капіталу оцінили у 25,5%. У Сбербанку виділили ключові причини такого зростання:
- По-перше, цьому сприяло розформування створених у 2022 році резервів;
- По-друге, продаж європейської філії банку, яка була відома під назвою Sberbank Europe AG. "Дочка" російського банку функціонувала в Австрії. Сума угоди наразі невідома.
Більше новин про банківський сектор:
- Австрійський Raiffeisen Bank International в останньому звіті вказав на новий податок, який запровадить російська влада. Це називають "податком на війну". За розрахунками банку, ця сума складе приблизно 100 мільйонів євро;
- Нагадаємо, що австрійський кредитор є одним із найбільших бенефіціарів повномасштабної війни Росії проти України. Для прикладу, за минулий рік понад 50% прибутків цей банк заробив на ринку агресора.