Найбільший банк Росії зафіксував рекорд

За підсумками другого кварталу 2023 року Сбербанк заробив 4,06 мільярда доларів або 380,3 мільярда рублів. Порівняно з попереднім кварталом цей показник зріс на 6,5%. Про це йдеться у фінансовому звіті банку за перші 6 місяців поточного року, інформує 24 Канал.

Цікаво Як зробити перші кроки до фінансового успіху: поради та підказки

Тоді як загалом за півріччя найбільший російський банк зафіксував чистий прибуток у розмірі 737,5 мільярда рублів або 8 мільярдів доларів США. Рентабельність капіталу оцінили у 25,5%. У Сбербанку виділили ключові причини такого зростання:

По-перше, цьому сприяло розформування створених у 2022 році резервів;

По-друге, продаж європейської філії банку, яка була відома під назвою Sberbank Europe AG. "Дочка" російського банку функціонувала в Австрії. Сума угоди наразі невідома.

Важливо! Раніше очільник правління Сбербанку Герман Греф заявив, що такі прибутки вони не вважають нормальними. Мовляв, це разова акція.

Більше новин про банківський сектор: