Найбільший банк Росії зафіксував рекорд
За підсумками другого кварталу 2023 року Сбербанк заробив 4,06 мільярда доларів або 380,3 мільярда рублів. Порівняно з попереднім кварталом цей показник зріс на 6,5%. Про це йдеться у фінансовому звіті банку за перші 6 місяців поточного року, інформує 24 Канал.
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Тоді як загалом за півріччя найбільший російський банк зафіксував чистий прибуток у розмірі 737,5 мільярда рублів або 8 мільярдів доларів США. Рентабельність капіталу оцінили у 25,5%. У Сбербанку виділили ключові причини такого зростання:
- По-перше, цьому сприяло розформування створених у 2022 році резервів;
- По-друге, продаж європейської філії банку, яка була відома під назвою Sberbank Europe AG. "Дочка" російського банку функціонувала в Австрії. Сума угоди наразі невідома.
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- Австрійський Raiffeisen Bank International в останньому звіті вказав на новий податок, який запровадить російська влада. Це називають "податком на війну". За розрахунками банку, ця сума складе приблизно 100 мільйонів євро;
- Нагадаємо, що австрійський кредитор є одним із найбільших бенефіціарів повномасштабної війни Росії проти України. Для прикладу, за минулий рік понад 50% прибутків цей банк заробив на ринку агресора.