На Raiffeisen Bank International країни Заходу все частіше ставлять питання про його роботу у Росії. Проте кредитор не просто все ще залишається на ринку, але й готується платити нові податки.

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Новий "сюрприз" від Raiffeisen Bank

Згідно з останнім звітом, австрійський банк може заплатити додаткові 100 мільйонів євро до російського бюджету. Йдеться про новий податок на надприбутки, закон про який, найімовірніше підпише президент Володимир Путіна у третьому кварталі 2023 року. Ця вимога може набути чинності з початку 2024 року.

Загалом за 2022 рік Raiffeisen Bank International сплатив до державного бюджету агресора 559 мільйонів євро. Міністерство оборони України додає, що ці кошти, зокрема, пішли на війну проти України.

До теми! На момент створення цього матеріалу, акції Raiffeisen Bank International торгуються на ринку за ціною на рівні. Ринкова капіталізація кредитора становить, за даними Yahoo!Finance.

Що ще потрібно знати про Raiffeisen Bank

Нагадаємо, що австрійський кредитор є одним із найбільших бенефіціарів повномасштабної війни Росії проти України. Для прикладу, за минулий рік понад 50% прибутків цей банк заробив на ринку агресора. Проте ці кошти головний офіс не зміг забрати у філії через санкційні обмеження.

Цікаво, що на початку травня стало відомо, що банк Raiffeisen Bank International, який Україна визнала міжнародним спонсором війни, вирішив закрити кореспондентські рахунки всіх банків у Росії. "Дочка" Raiffeisen на ринку агресора стала єдиним винятком. Цей процес почався у лютому 2023 року.