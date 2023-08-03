Крупнейший банк России зафиксировал рекорд
По итогам второго квартала 2023 года Сбербанк заработал 4,06 миллиарда долларов или 380,3 миллиарда рублей. По сравнению с предыдущим кварталом этот показатель вырос на 6,5%. Об этом говорится в финансовом отчете банка за первые 6 месяцев текущего года, информирует 24 Канал.
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В то время как всего за полугодие крупнейший российский банк зафиксировал чистую прибыль в размере 737,5 миллиарда рублей или 8 миллиардов долларов США. Рентабельность капитала оценили в 25,5%. В Сбербанке выделили ключевые причины такого роста:
- Во-первых, этому способствовало расформирование созданных в 2022 году резервов;
- Во-вторых, продажа европейского филиала банка, который был известен под названием Sberbank Europe AG. "Дочка" российского банка функционировала в Австрии. Сумма сделки пока неизвестна.
Больше новостей о банковском секторе:
- Австрийский Raiffeisen Bank International в последнем отчете указал на новый налог, который введут российские власти. Это называют "налогом на войну". По расчетам банка, эта сумма составит около 100 миллионов евро;
- Напомним, что австрийский кредитор является одним из самых крупных бенефициаров полномасштабной войны России против Украины. Например, за прошлый год свыше 50% доходов этот банк заработал на рынке агрессора.