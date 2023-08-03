Крупнейший банк России зафиксировал рекорд

По итогам второго квартала 2023 года Сбербанк заработал 4,06 миллиарда долларов или 380,3 миллиарда рублей. По сравнению с предыдущим кварталом этот показатель вырос на 6,5%. Об этом говорится в финансовом отчете банка за первые 6 месяцев текущего года, информирует 24 Канал.

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В то время как всего за полугодие крупнейший российский банк зафиксировал чистую прибыль в размере 737,5 миллиарда рублей или 8 миллиардов долларов США. Рентабельность капитала оценили в 25,5%. В Сбербанке выделили ключевые причины такого роста:

Во-первых, этому способствовало расформирование созданных в 2022 году резервов;

Во-вторых, продажа европейского филиала банка, который был известен под названием Sberbank Europe AG. "Дочка" российского банка функционировала в Австрии. Сумма сделки пока неизвестна.

Важно! Ранее глава правления Сбербанка Герман Греф заявил, что такие доходы они не считают нормальными. Мол, это разовая акция.

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